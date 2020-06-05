【英國脫歐】英歐新一輪談判未取得明顯進展　漁業問題等存分歧

歐盟與英國的代表6月5日均表示，雙方未能在新一輪的貿易談判取得明顯進展。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，這周未能取得明顯進展，在漁業問題、公平競爭保障等方面的分歧仍大，他承認「不能長此下去」。

巴尼耶6月5日與英方談判後見記者（路透社）

巴尼耶稱，雙方代表會在6月底或7月初繼續談判，並可能會是面對面談判。他提到，若然期限不延後，則協議需要在10月底前達成，才會有足夠時間讓歐盟27國通過協議。根據目前規定，英國將在12月31日結束脫歐過渡期。

英方：進展仍然有限

英方首席談判代表弗羅斯特（David Frost）同樣表示雙方的進展仍然有限，他提到會談的語氣積極，談判會繼續，致力於取得成功。

路透社報道，英方希望達成保證與歐盟自由貿易的協議，但歐盟方面則認為，此必須在英方簽署「公平競爭環境」規則，保證在環境或國家援助方面有同等監管標準後，才會可能實現。惟倫敦政府方面多次對此拒絕，雙方爭持。

報道又提到，英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於本月較後時間與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會談。