【新冠肺炎】巴西總統指世衛政治偏頗　揚言可能退出

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）6月5日表示，世界衛生組織（WHO）是個政治上偏頗的組織。他揚言若世衛若不停止「偏頗」及「政治」的做法，巴西會退出組織。

博爾索納羅一直鼓勵國內醫護人員採用抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）來治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者。然而醫學界迄今沒任何證據顯示羥氯奎能抑制引致新冠病毒。

美國食品和藥物管理局（FDA）曾警告抗瘧疾藥存在潛在的致命副作用，服用羥氯喹或氯喹（chloroquine）來治療新冠肺炎的患者中，有病人出現嚴重心律失常問題的案例。

美國有線新聞網絡巴西頻道（CNN Brasil）的報道，博爾索納羅5日還指，有關羥氯喹治療新型冠狀病毒肺炎的效果之「偽劣」研究被撤下醫學期刊後，羥氯喹得以「重臨」。

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在博爾索納羅之前，美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日已以中國掌控世衛及世衛拒絕改革為由宣布「終止」美國與世衛的關係。他當時在記者會上批評，中國隱瞞新冠肺炎疫情，導致數以十萬計人死亡。

巴西是南美疫情重災區之一，然而博爾索納羅仍在呼籲儘早解除各州「封城令」，並指由此而來的經濟損失，比公共衛生風險更大。

巴西6月4日累計死亡個案（34,021宗）已超過意大利（33,774宗），染疫死亡人數已是全球第三多。巴西衞生部6月4日公布，一天之間國內累計確診個案已增逾60萬宗、累計死亡個案增至1,437宗。這是連續第三天創單日新高。該國在6月5日晚上再有1,005人死於疫情。