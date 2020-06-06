【中印對峙】寶萊塢取景地化身「戰場」　纏繞班公湖的邊界爭議

寶萊塢電影《打死不離3兄弟》（3 Idiots）最終主角相遇，背景的壯麗藍湖為觀眾留下深刻印象。不過這個美景最近竟然成為中國和印度邊境對峙的「戰場」。 兩國邊境爭議持續多年，位於喜馬拉雅山脈區青藏高原的班公錯（Pangong Tso，或稱班公湖）也是爭拗的其中一環。到底兩個擁核國之間發生了什麼事情？

報道指，中國軍隊5月初於印度視為領土的範圍搭建帳篷、挖溝和搬運重型設備。印度傳媒報道，中印在拉達克（Ladakh）最少發生兩次衝突，並於最少三個地點出現對峙局面，其中包括加勒萬谷（Galwan）和班公湖。

拉達克位於西藏西部和巴控克什米爾之間，屬戰略地區。印度結束查謨和克什米爾（Jammu and Kashmir）自治地位時，重畫區內版圖。政府將拉達克中國控制的阿克賽欽（Aksai Chin）收歸印度領土。北京大感不滿。

中印邊境糾紛源遠流長。1959年發生西藏騷亂，印度向達賴喇嘛提供庇護，中印發生小型衝突。直到1962年，中印因為邊界問題爆發戰爭。其後兩國根據實際控制線（Line of Actual Control）建立含糊的邊界，雙方邊境巡邏人員不時碰面，不過40年內也沒有發生開火的衝突。

圍繞戰略目標的競爭仍然是兩國對峙的主要原因。印度軍事專家舒克拉（Ajai Shukla）表示，加勒萬河成為戰地是因為當地的實際控制線距離印度新建的道路最近。道路沿什約克河（Shyok River）通往高海拔空軍基地所在的鬥拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi）。對於中方，是印度進駐加勒萬谷，改變實際控制線現狀。

循外交途徑談判似乎是唯一可行方法，因為對雙方而言，軍事衝突代價太大。成都世通研究院執行院長龍興春認為，中國無意導致局勢升級，印度也不想發生衝突，不過情況視乎雙方取態，印度政府不應該被民族主義媒體引導。他指，「兩國有能力透過高級別談判解決糾紛」。