【中印對峙】中印軍方高層談判未結束　印度軍方發表聲明

中印兩國邊境緊張局勢持續，中印軍方高層於6月6日早上11時30分左右在中印邊境地區拉達克（Ladakh）東部丘舒爾（Chushul）地區的莫爾多（Moldo）邊境人員會議地點舉行，中國南疆軍區司令員柳林少將及印度陸軍第14軍團司令哈林德爾・辛格（Harinder Singh）出席會談。

《今日印度》6月6日報道，在兩國軍方高層正在舉行會談之時，印度軍方發表聲明稱，印度和中國官員將繼續通過已建立的軍事和外交渠道進行接觸，以解決當前印中邊境地區的局勢。印度軍方表示，「在現階段，任何有關會談的推測性及未經證實的報道都無濟於事」。

據當地消息人士透露，印度方面預計會引用印度和中國為解決邊界爭端而簽署的五項條約進行談判。並且兩國還提出結束僵局的具體建議，以及過去幾天兩國軍隊在實際控制線（LAC）沿線發生的一些小規模衝突。

值得注意的是，在本次印中軍方高層會談舉行前三天，中國任命徐起零中將為中國西部戰區地面部隊的新任指揮官。西方戰區指揮部是中國軍隊的一個單位，負責守衛與印度之間長達3,488公里的實際控制線。

《印度時報》6月6日也報道有消息人士透露稱，此次會談由印方首次提出，印方要求雙方保持邊界的和平與安定，並遵守兩國自1993年以來簽署的協定。但消息人士也警吿稱不要對雙方立即拿出解決方案抱有期待，6日舉行的會議可能只是接下來一系列會議中的第一次。