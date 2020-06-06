日媒：石垣市議會6月9日表決將釣魚台改名為「登野城尖閣」

日本傳媒6月6日報道，釣魚台和附近4個島嶼在日本被稱為「登野城」。石垣市議會6月9日） 表決尖閣諸島（中國稱釣魚島）改名議案。此舉料將導致中日關係緊張。

《沖繩時報》報道議案內容是將尖閣諸島隸屬的行政地名字號，由現行的「登野城」改為「登野城尖閣」，並以加入「尖閣」二字宣示主權。

在石垣市議會執政黨人佔多數，故料議案將順利通過，並在10月1日正式改名。

石垣市議會2017年已推動尖閣諸島改名，但因行政程序延遲。

儘管近年來中日關係一直穩定提升，但幾十年來，東海無人居住但資源豐富的島嶼和礁石一直是中日之間領土爭端的根源。（Reuters）

中國外交部則稱釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，無論日方怎麼說怎麼做都改變不了這一現實，中國對釣魚島的主權擁有充分的歷史和法理依據，中方維護釣魚島領土主權的決心堅定不移。

釣魚島的主權爭議也涉台，外交部副發言人崔靜麟表示，對於沖繩縣石垣市擬將釣魚島更名為「登野城尖閣」一事，外交部已在第一時間，分從台北、東京兩地向日方了解，同時表達關切，指出日本方面對於釣魚島列嶼的片面舉動，無助區域安全與穩定，盼能審慎處理。

崔靜麟強調，台灣一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，呼籲日本方面秉持和平理性態度，自我節制。台灣一向重視釣魚島列嶼及其周邊水域的情勢發展，今後仍將持續關注並及時採取必要作為，捍衛台灣主權及漁民權益。