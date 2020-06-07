【新冠肺炎】巴西累計確診數據一夕間消失　總統稱因它不反映現況

巴西是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例全球第2多的國家，疫情資訊對國民十分重要，但衞生部網站6月6日突然停止顯示累計病例數字。總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）6月6日在Twitter發文，辯稱累計數據無法反映巴西現況。

路透社6月6日報道，巴西衞生部5日撤下記錄各州各市幾個月來疫情資訊的網頁，再在6日重新呈現新的版面。它提供一小部分資訊，只反映單日死亡人數、確診病例和康復人數，並沒有提供累計確診病例以及死亡病例的數目。

博爾索納羅6日在Twitter稱：「累計數據……不可以反映出巴西所處的時刻。」他說，「（政府）正採取其他行動，以改善病例的報告形式以及診斷的確認方法」。

博爾索納羅和衞生部均未說明撤下網站上疫情數據的原因。

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衞生部網站在6日僅顯示，巴西24小時之間新增27,075宗確診病例及904宗死亡病例，還有10,209人已痊癒。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據，截至香港時間6月7日下午6時33分，巴西確診病例累計672,846宗；死亡病例累計35,930宗，僅次於美國及英國。