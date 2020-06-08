中國拒絕恢復拉達克原狀　印度拒停邊境築路　談判陷入僵局

印度媒體報道，該國軍方6月6日在中印邊境指揮官會議中要求中國軍隊恢復拉達克邊境4月時的原狀，中國軍方則要求印度停止修築邊境道路，中印互不讓步，雙方談判無功而返。

中央社6月8日報道，這已是中印軍方指揮官層級會議第2度談判陷入僵局，《印度快報》（Indian Express）指出，印度已有與中國長期交涉的準備。

今日印度（India Today）引述沒有具名的消息人士透露，印度與中國邊境軍團指揮官會談6日於中印實際控制線（LAC）中國一側的莫爾多（Moldo）邊境檢查站舉行，在3個小時的會談之間，印度要求中國方面恢復拉達克（Ladakh）對峙地區在4月底前的原狀。

消息人士指出，印度陸軍第14軍團司令哈林德爾・辛格（Harinder Singh）所率代表團要求中國恢復的現狀，包括中國部隊在班公錯（Pangong Tso，或稱「班公湖」）的部隊集結，及在加勒萬谷（Galwan Valley）的部隊動員，中國部隊應撤回到4月底前原來駐地，但中國認為這是在中印實際控制線中方一側部署，沒有任何問題。

中國南疆軍區司令柳林所率的中國軍方代表團則要求，印度停止在拉達克邊境的中國領土進行道路與橋梁修築；但印度辯稱，這些道路與橋梁工程是在中印實際控制線印度這一側進行，中國沒有理由反對。

印度目前最在意的是中國在拉達克班公錯湖曾是印度控制下的地區增兵，中國部隊向西移動8公里且設立哨所及營地，尤其是在手指第4區（Finger 4），中國部隊正往印度這一側推進。

印度宣稱班公錯湖北岸手指第1區（Finger 1）到手指第8區（Finger 8）是由印度控制；中國則宣稱所控制的地區是手指第8區（Finger 8）到手指第2區（Finger 2），導致雙方部隊常在巡邏時有所摩擦，其中又以手指第4區到第8區之間最常擦槍走火。

圖為2016年10月16日，印度總理莫迪（前）與中國國家主席習近平在印度舉行的金磚國家峰會同場亮相，並與其他領袖握手。（AP）

中國則想阻止印度修築達布克（Darbuk）經什約克（Shyok）到斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi）的道路，這條道路將連接列城與班公錯湖與加萬谷，還連接一座世界海拔最高、可降落C-130J運輸機的簡易機場；這些工程完工後，印度將形成快速調動部隊的優勢。

雙方沒有達成一致意見，談判再度宣告破裂。但印度外交部昨天發出聲明強調，中印雙方6日會議是在真誠熱烈及正面的氣氛下進行。

印度外交部的聲明還說，雙方將繼續軍事與外交接觸以解決爭議，確保邊界的和平與安寧。

聲明還強調印度總理莫迪與中國國家主席習近平達成協定，且雙方都同意在中印建交70週年的今年，應早日解決5月初發生的軍事對峙，有助兩國關係進一步發展。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）已表示印度的立場不會退讓。由此看來談判已陷入僵局。消息人士說，印度已有長期對峙與交涉準備；這意味着雙邊談判將繼續在准將以上層級，與外交部司長級間進行。