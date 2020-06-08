【美國示威】多名共和黨員與前幕僚批評　特朗普分化美國散播仇恨

黑人弗洛伊德（George Floyd）遭暴力執法致死引發全國示威，美國總統特朗普（Donald Trump）揚言鎮壓。隨着示威愈演愈烈，開始惹來一些退役美軍將領批評，共和黨亦開始有人表示要與特朗普切割。

美國示威：特朗普6月1日發表全國講話，威脅將派成千上萬全副武裝的軍人平息騷亂，被指激發更多人上街示威。圖攝於5月30日，在費城舉行的喬治·弗洛伊德抗議活動中，示威者焚燒一輛警車。（AP）

前國務卿表明支持拜登

前美國國務卿鮑威爾（Colin Powell）6月7日公開批評特朗普，指責特朗普威脅出動軍隊是「偏離憲法」，並稱特朗普「老是撒謊」。鮑威爾甚至稱自己將在總統大選中投票拜登（Joe Biden），阻止特朗普連任。

鮑威爾曾在喬治布殊（George W. Bush）在任期間擔任國務卿，與特朗普同屬共和黨。他亦成為了這次示威事件中，首位公開反對特朗普的資深共和黨員。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）亦參與了這場示威。他在個人社交網頁上載了自己在示威人群中，並寫上了「黑人的命也是命」的一句。羅姆尼在接受在場記者訪問時，表示必須尋找方法制止暴力和殘酷行為。羅姆尼是首位參與了這場示威的共和黨議員。

6月6日，抗議者湧入美國首都華盛頓特區和其他主要城市，這是自12天前弗洛伊德死後抗議規模最大的一天：

+ 20 + 19 + 18

前白宮幕僚批評特朗普

前國防部長馬蒂斯（James Mattis）在3日發表聲明，批評特朗普加劇社會分裂，激起今日的騷亂。他形容特朗普是「有生以來見過的第一位沒有試圖團結美國人民的總統」。

曾擔任特朗普的白宮幕僚長的凱利（John Kelly）在5日於一個訪問節目上表示，「我們需要更加認真地考慮我們在選舉中投票誰」，並稱應要以候選人的性格及道德，選擇投票。凱利未有指名道姓，但被指同樣是批評特朗普。

其他批評特朗普的還包括海軍陸戰隊退役上將艾倫（John Allen）、曾在奧巴馬（Barack Obama）期間擔任參謀長聯席會議主席的鄧普西（Martin Dempsey）。策劃擊殺拉登（Osama bin Laden）的退役上將麥克拉文（William McRaven），亦批評指「看不見特朗普能成為總指揮官的能力」。

連日來，由「黑人弗洛伊德之死」引發的示威騷亂已蔓延至全美至少140個城市繼續，600多萬美國人受到宵禁影響：

+ 32 + 31 + 30

但儘管如此，特朗普在黨內的支持率仍十分高。根據蓋洛普（GALLUP）的民意調查仍有高達九成的共和黨人支持特朗普，在國會中亦得到了主要大多數議員，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的強烈支持。

特朗普已成為共和黨總統候選人提名，有意見指目前要指示威活動會衝擊特朗普競逐連任仍太早。