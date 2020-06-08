德國外長談中國：未來超級大國

在中歐9月峰會因新冠病毒肺炎疫情被迫取消後，德國外長馬斯（Heiko Maas）6月7日接受採訪，談論與中國、美國關係看法，希望中歐峰會仍然能夠在2020年底前舉行。

綜合媒體6月8日報道，馬斯在接受周日版《圖片報》（Bild am Sonntag）採訪時，希望原定9月舉行的歐中峰會仍然能夠在2020年底前舉行。「只有面對面會談，這一峰會的工作才有效，但由於大流行這不可能實現。我希望，會晤可以在今年底前舉行。」

「港版國安法」引發中美新一輪對抗，美國總統特朗普5月29日表態將取消對港特別待遇，制裁相關官員。德國方面則認為需通過對話解決。圖為2020年5月24日，一些參加抗議活動的示威者在香港銅鑼灣被警方逮捕。（AFP）

馬斯對《圖片報》表示，中國是一個將來的超級大國，也是德國最大的貿易伙伴，「但是與北京的對話不應該侷限於經貿話題，對於中國，我們需要一個歐洲共同對華戰略，代表我們的價值觀。」

與之相比，馬斯在回答有關以什麼詞來描述德美兩國當前關係的問題時，承認在特朗普（Donald Trump）任內，雙邊關係變得緊繃，「我們是跨大西洋聯盟的緊密合作夥伴，但是這很複雜。」

馬斯還將特朗普比喻為試圖通過兩極分化來動員人們支持自己的民粹主義者，「在美國的抗議活動期間，許多新聞記者遭到攻擊。特朗普稱新聞記者是人民公敵和低級生命，這些舉動是我們從全世界的民粹主義者那兒所熟知的，這非常危險。」