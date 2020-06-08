【美國示威】80%民眾認為局勢失控

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸窒息而亡在全美引發抗議浪潮，國家陷入動盪之中，大多數民眾認為局勢失控。在這個時刻，美國總統特朗普（Donald Trump）本周或發表全國講話。

《華爾街日報》和美國國家廣播公司（NBC）6月7日聯合發布最新民意調查結果，顯示80%的美國人稱目前國內局勢已經失控，只有15%的人稱「一切都在掌控中」。其餘人則表示無法回答。

被問及美國經濟的問題時，有46%的受訪者稱目前情況令人「不滿意」。據NBC的數據，這是2012年從沒有出現過的情況，只有5%的受訪者稱美國經濟狀況「很好」。

受訪者還被到如何看待當先美國國內最尖鋭的問題，包括新冠病毒疫情和非裔男子佛洛依德死亡事件。有63%的受訪者稱「非常」或「比較」擔心他們的親人感染新冠病毒，與4月份的同類民調相比，這一指數下降10個百分點。

眼下，多數選民關注的是弗洛伊德事件。不過，有59%的受訪者稱更關注弗洛伊德死亡事件本身，而27%的受訪者則稱更擔心與之相關的暴力示威事件。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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特朗普本周或發表全國講話。美國住房和城市發展部部長卡森（Ben Carson）6月7日在接受美國有線電視新聞網絡（CNN）採訪時說，白宮官員目前正在考慮讓特朗普本週就種族和國家團結問題發表全國講話。

卡森說：「我相信這周你會聽到總統關於這個話題的一些細節。我希望你在那之後再做出判斷。」

CNN還報道稱，一名高級官員說，美國政府正認真考慮此事。

報道還指出，儘管許多助手和盟友都認為這是特朗普任期內最糟糕的一周之一，但一位與白宮關係密切的消息人士表示，過去兩天出現了更為樂觀的轉變。

6月5日公布的令人震驚的就業數據顯示，周末開始，好於預期的局勢正開始。