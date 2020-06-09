中國為何暫停77國債務償還　英媒談此舉時機與背後考量

在中國方面宣布77個發展中國家和地區暫停債務償還後，引發美歐輿論關注。英國媒體6月9日刊文解析中國暫停77國債務償還，發動攻勢時機與考量。

鉅債暴漲已達5.5萬億美元

中國國務院新聞辦公室6月7日發佈有關新冠肺炎疫情的長篇白皮書，有兩個方面引起外界的注意。其一是這份白皮書為中國「及時公開透明」疫情辯護，其二是宣布77個發展中國家和地區暫停債務償還。

2020年6月7日，中共中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟出席抗疫白皮書新聞發佈會。（多維新聞）

英國《衛報》認為，中國自己的宣稱「與美國領導人提出的批評形成對比，也與美聯社報道的世界衛生組織內部會議的內容形成對比」。美聯社曾稱，世界衛生組織內部文件顯示，由於中國提供的數據不足，他們無法研發檢測、疫苗和藥品。

美國《紐約時報》的報道也認為， 「中國歡呼抗疫勝利，粉飾自己的錯誤」，而這樣做的目的是 「要贏得宣傳戰」。

中國白皮書還表示積極參與並落實 「20國集團暫緩最貧困國家債務償付倡議」，所以暫停要求77個國家償還債務。中國沒有列出這77個國家的名單，但是根據國際組織對各國經濟情況的統計，世界貧困國家絕大部分位於非洲撒哈拉以南和亞洲、拉丁美洲等地區。

圖為2019年4月26日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。（新華社）

誰欠中國鉅債

英國廣播公司（BBC）6月9日稱，中國也沒有透露這些國家債務償還的金額總數。不過，據世界銀行統計，目前世界上最窮困國家2020年要向其他政府和官方債權人還本付息140億美元，同時還要償還銀行和其他私人債權人數百億美元。

BBC指出，中國的對外援助始自1950年代：對朝鮮和越南提供軍事和糧食援助，以對抗美國和盟友法國。其後，為了與台灣爭奪邦交國，中國展開了一系列 「支票簿外交」 ，為許多非洲國家和其他地區的大型項目提供援助資金。

美國《紐約時報》披露，埃塞俄比亞欠中國的債務佔年度經濟產出的20%，吉爾吉斯斯坦大約佔40%，而吉布提欠中國的債務甚至高達年度產出的80%以上。

德國之聲稱，中國自2013年啟動「一帶一路 」以來，至少有7,300億美元的資金流向超過112個國家的海外投資和建設合約。這些貸款幾乎都是官方的，來自政府和國家控制的企業。多年來，中國一直在積極向非洲等新興經濟體提供貸款，這些給發展中國家的貸款，很多都是政府之間的借款，中國往往不會透露細節和條款。

停債務償還的考量

BBC在文章中指出，對中國來說，全球貧困國家的債務問題在疫情的襯托下顯得更加兩難：減免意味着中國要承擔巨大的財政損失和民意壓力，不減免又有損中國希望營造的國際形象。

從白皮書內容來看，中國認識到肺炎疫情造成的國際政治分歧。「加強團結合作還是尋求脱鈎孤立？推進多邊協調還是奉行單邊主義？迫切需要各個國家作出回答。」而對世界上77個貧困國家來說，北京宣布暫停債務償還無疑有助於它們維持與中國的友好關係。

中國是世界貧困國家的主要債權國。本次中國暫停貧困國家償還債務的消息引人關注本身，從另一個側面說明了中國作為世界上第二大經濟強國對發展中國家的影響力。

而這對今後中國在國際組織和國際政治事務中繼續爭取更大的話語權應該很有幫助。或許正如中國外交部副部長馬朝旭所說，「經歷過這場疫情，中國的朋友更鐵了朋友圈更大了。」