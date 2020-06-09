【港版國安法】藍韜文與王毅通話　英方新聞稿列三大要點

英國外相藍韜文（Dominic Raab）6月8日與中國國務委員兼外長王毅通電話。英國外交部其後發表新聞稿指，藍韜文已在通話中向王毅表達英方深切關注港版國安法一事。

中國國務委員兼外長王毅6月8日與英國外相藍韜文通電話，圖為5月22日王毅在北京人民大會堂主持新聞發布會（AP）

英方在新聞稿內列出三點，首先是藍韜文與王毅通話談論英中關係。

其次，英國外交部發言人表示，在關乎香港方面，外相已概述英方對中國提議要實施港版國安法的嚴重關切，外相明確表示，英國認為香港的高度自治與人權自由必須與中國在聯合聲明下對國際承諾的義務保持一致。

第三，新聞稿提到雙方還討論了英中可以如何在共同利益的領域上合作，包括環境變化和貿易，英方又稱，藍韜文歡迎中國總理李克強上周參與由英國首相約翰遜主持的全球疫苗峰會。

在這場通話後，中方新華社則引述藍韜文在電話中表示，英方願仔細思考與王毅交流的內容，本着相互尊重的精神繼續與中方溝通。

王毅在通話中強調，決不接受所謂國安立法將改變「一國兩制」的無端指責，促請英方尊重中華人民共和國憲法和根據憲法制定的基本法，尊重中方維護自己領土上國家安全的正當權利，尊重中國中央政府根據「一國兩制」方針對香港實施的管治，英方對此務必要採取慎之又慎的態度。