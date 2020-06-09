全球旅遊禁令之下　被遺忘的40萬海運船員

鑑於疫情仍然肆虐全球，多個國家實施旅遊禁令，令目前大批船員被迫漂流海上，威脅全球船運貿易鏈。

英國傳媒報道，各國實施的旅遊禁令，令大批船員沒法如常回到自己所屬的國家，同時亦不能按照原本安排，到輪替換班的口岸登陸。在沒有國家願意接收船員的情況下，現在有約四十萬船員，被迫漂流海上，或滯留在口岸沒法輪替換班。

船員的疲憊及安全問題備受關注。部分人已在海上漂流15個月，超出國際海洋條例所規定的11個月上限。由於各國對船員登岸及其後續檢測和隔離措施有嚴格的要求，雖然有部分國家為船員提供適當的登岸安排，但仍然未能接收所有滯留海上的船員。

滯留海上的船員未能登陸，關乎的不只是船員的個人安危，而且還涉及到全球航運網絡的正常運行。由於很多國家禁止海員入境，窒礙船員輪替換班的既有程序，影響船隊正常航行，造成大量貨物滯留，新一批貨物亦不能按時上船。

海上運輸停擺，影響全球貨物供應鏈的運作。（AP）

甚至有一艘來自德國的液貨船上周發起罷工，工會代表宣布停止繼續航行，除非當局願意讓新一批船員上船，接替現時在船上的船員。

就海洋貨運停擺問題，一些國家及船公司也有採取臨時應急措施。譬如新加坡便特意安排包機，從斯里蘭卡轉移新一批船員到來接班，並以同一包機接回在新加坡登岸的斯里蘭卡船員。這批新登岸船員，需要依照嚴格防疫措施，接受隔離。