哈佛大學教授涉隱瞞參與中國「千人計劃」遭美國司法部起訴

現年61歲的美國哈佛化學及生物化學系主任利伯（Charles Lieber）1月28日被美國聯邦調查局（FBI）逮捕後，6月9日被控兩項虛假陳述罪，將在波士頓聯邦法院被提訊。美國司法部指控他參與中國「千人計劃」、卻對美國國防部以及國家衞生研究院（NIH）做出虛假陳述。

利伯6月9日被波士頓的聯邦大陪審團起訴，指他就「千人計劃」說謊。

同案還有兩名中國籍人士Yanqing Ye和Zaosong Zheng被捕。

據美國司法部，利伯自2008年起擔任哈佛大學Lieber Research Group的首席調查員，每年獲得來自NIH及國防部1500萬美元的研究撥款。據此他須就其所有研究支援的來源、潛在財務上的利益衝突以及所有外國合作進行披露。

調查人員稱利伯2011年就成為武漢科技大學的「戰略型科學家」（Strategic Scientist）。美國司法部稱武漢科技大學每個月支付利伯5萬美元薪水，以及15.8萬美元的生活費，並且還提供他150萬美元，供其在武漢科技大學成立實驗室。檢察官稱，利伯至少在2012年至2015年是「千人計劃」的參加者。作為交換，他須為武漢科技大學每年工作不少於9個月，期間以該校名義發布文章、組織國際會議以及申請專利等。

2020年6月9日，美國司法部起訴哈佛大學教授利伯，指控其隱瞞參與了中國的「千人計劃」。圖為1月30日，利伯（右一）離開位於麻省波士頓的聯邦法院。（Reuters）

利伯2018年4月曾接受司法部問話，但他否認參加了「千人計劃」。根據法庭文件，他2018年11月再度說謊。當美國及國家衞生研究院向哈佛大學查詢時，利伯沒有披露他與武漢科技大學以及中國「千人計劃」的關係。

倘若罪名成立，他可被判入獄達5年。他會處於監管釋放（Supervised Release）狀態3年，以及須繳付25萬美元罰款。

利伯的律師稱他的當事人是受害人，不是犯罪者。他說他與當事人會反抗，當正義得到伸張，利伯便能恢復其名譽。

「千人計劃」正式名稱為「海外高層次人才引進計劃」，是中央人才工作協調小組組織實施的計劃，計劃引進2000名左右人才，俗稱千人計劃。不過，自2018年起，美國指這個計劃涉及間諜行為，影響美國國家安全，對其進行調查，並逮捕了部分相關人士。