Victoria's Secret英國分部申請破產　拋開過時思維未竟全功

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致傳統零售業步入寒冬。繼Cath Kidson和Laura Ashley後，維多利亞的秘密（Victoria's Secret，維密）成為英國時裝界最新「受害者」。英國廣播公司（BBC）6月5日報道，維密英國分部申請破產，逾800名員工受影響。面對時代轉變，維密發力追趕通往新世界的「尾班車」，卻似乎未竟全功。

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維密於英國有25間分店。自3月以來，全數暫停營業。公司委託管理人前，有785名員工已經被迫休假。管理人德勤（Deloitte）表示，不會即時裁員，目前將嘗試尋找買家，或重新談判租金，期望改善公司的財政狀況。根據最新資料，截至2019年2月的一年內，維密英國分部經營虧損高達1.7億英鎊。

維密在北美有約1,100間分店。母公司L品牌公司（L Brands）已經宣布永久關閉250間美加分店。維密和L品牌公司6月8日甚至入稟控告紐約先驅廣場旗艦店的業主，指疫情期間根據無力繳付每月近百萬美元的租金，要求法官廢除租約。

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維密的最大賣點是一年一度的性感內衣時裝展。時裝展於1995年首次舉行，一度是流行文化的盛事，每年有數以百萬計的觀眾收看「天使」的美態。不過2018年收視錄得新低，被批評是性別歧視、過時和缺乏多元化。L品牌公司揚言改變市場策略，2019年的時裝展最終停辦。

維密向來對女性美有一套標準的價值。L品牌公司營銷總監拉齊克（Ed Razek）曾被問到為何不接受大碼和跨性別模特兒試鏡。一手創辦內衣時裝展的拉齊克強調時裝展是「一場幻想」，拒絕接受大碼和跨性別模特兒。拉齊克的言論後來引起爭議，最終於2019年不敵公眾壓力離開公司。

面對銷量下跌和激烈競爭，維密也開始作出轉變，包括聘用首位公開跨性別模特兒。到了2020年，只要翻開維密的Instagram帳戶，便會發現品牌似乎不再一樣：多了不同膚色的模特兒，內衣款式不如以往只是以性感吸引消費者的目光。模特兒散發的自然美，正是「後#MeToo」時代女性所追求的面貌。維密雖然踏出了第一步，不過外界認為，與其他真正擁抱女性自主的品牌，例如Rihanna創辦的Savage X Fenty，仍然有一段距離。

華威商學院（Warwick Business School）市場學教授Qing Wang表示，如果要拯救維密英國分部，品牌需要重新開始，重塑品牌和市場策略，要反映出吸引消費者的價值，例如性別平等、可持續性和多元化，與其他品牌競爭。她指，千禧一代以後的消費者理應是品牌的目標顧客，但品牌卻未有跟上他們的價值觀。維密的「死因」大概是轉變來得太慢。