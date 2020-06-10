世貿啟動遴選新任總幹事　歐洲非洲激烈博弈

在圍繞推舉世界貿易組織（WTO）總幹事的國際角力加劇之際，歐洲和非洲都在尋求只推舉一位候選人，以提升自己的勝算。

現任總干事阿澤維多（Roberto Azevedo）5月出人意料地宣布將提前離任，其繼任者人選已於6月8日開放提名，7月8日截止。世貿組織的目標是在阿澤維多9月離任前選出繼任者。

歐盟貿易部長在6月9日的視像會議上討論競爭這一崗位的問題，歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）當天表示，他正在「考慮參加競選。」

阿澤維多的離任可能會引發世貿組織各國對下一任總幹事繼任者的爭奪戰。圖為阿澤維多出席2018年7月26日瑞士日內瓦世界貿易組織大會。（Reuters）

大多數歐洲國家的貿易部長都支持歐洲國家共同推舉一名候選人參選的想法，包括法國、比利時、德國和荷蘭在內的國家在會議上強調，當務之急應該是找到一個能夠成功改革並拯救世貿組織的共識締造者，不論其是哪個國籍。此外，比利時對此事必要性的質疑最為尖鋭。

歐盟輪值主席國克羅地亞表示，將與各國政府進行磋商，包括嘗試確定歐洲潛在候選人的標準。西班牙外交部長岡薩雷斯（Arancha González）被認為是歐盟可能推舉的候選人。

與此同時，非洲聯盟（簡稱「非盟」）自2月以來也一直在努力說服非洲大陸共同推舉一名候選人，但迄今未能說服貝寧、埃及和尼日利亞支持共同此方案——這三個國家都推舉自己的候選人。一名非盟發言人表示「當我們能夠團結在一位候選人周圍時，非洲就會獲勝。」

埃及和尼日利亞已經正式推出自己的候選人，埃及候選人為前世貿組織官員馬姆杜（Hamid Mamdouh），他是一位律師；尼日利亞候選人為世界銀行資深人士、尼日利亞前財政部長奧孔喬·伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala） 。

奧孔喬·伊韋阿拉表示「每個主權國家都有權提名他們想要的候選人，但非盟想要的是最佳人選，」54個非洲國家仍有時間就共同推舉一名候選人達成共識。

經驗豐富的墨西哥貿易談判代表庫里（Jesús Seade Kuri）是墨西哥推舉的候選人，他曾處理過墨西哥與美國總統特朗普（Donald Trump）政府之間的貿易爭端。