李克強默克爾視像會議　德國總理要求開放市場與公平對待外國企業

在中歐第十輪高級別戰略對話結束後，中國總理李克強6月11日與德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行視頻會晤，談論包括中歐峰會、經濟合作等諸多問題，而中德兩國聲明內容則大不相同。

在李克強與默克爾會談後，中國官方6月11日發布的內容顯示，李克強應詢介紹中國疫情防控工作，表示願同德方深化抗疫交流合作。

2020年6月11日，中國國務院總理李克強在北京人民大會堂同德國總理默克爾進行視像會議。（新華社）

李克強指出，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化便利化。中國正在進一步擴大開放，願為各國企業來華投資提供良好營商環境。中方高度重視中德關係，願在相互尊重、平等互利基礎上同德方深化互信，保持對話，推進各領域合作，推動中德關係取得新進展。

李克強還提到，中國一貫支持歐洲一體化進程，樂見歐盟保持團結和繁榮。中德、中歐加強開放合作不是權宜之計，而是符合彼此共同利益，可以實現互利雙贏多贏。德國將擔任歐盟輪值主席國，期待德方為促進中歐關係發展發揮積極作用。我們願同歐方保持高層交往，推進務實合作，爭取早日完成中歐投資協定談判。

在中國官方通吿中，默克爾表示，德方歡迎中國堅持擴大對外開放，將繼續促進德中各領域合作。德中都主張加強多邊主義，願密切在世界貿易組織事務中的溝通協調。德方願同中方籌備好歐中高層交往，加快歐中投資協定談判。

除了經濟還有人權與香港

德國政府發言人賽博特（Steffen Seibert）會議後吿訴媒體，兩位總理均對雙方在此次視頻會晤前簽署諾幹協議表示讚賞。德方參加這次會晤的還包括聯邦經濟部長埃爾特邁爾（Peter Altmaier），雙方還就目前的國際經濟形勢、貿易政策以及國際事務交換了意見。

賽博特說，共同應對新冠疫情和擴大雙邊經貿合作是此次會談的重點。在會談中，德方突出了對建立在規則基礎上的貿易和自由貿易，加強世界貿易組織以及穩定雙邊關係的興趣。雙方還談及德國和歐盟與中國的雙邊關係，討論了當前的經濟貿易和國際問題。此外，雙方還談到人權對話、香港局勢等議題。

雙方爭拗的重點是：歐盟堅持要求中國廣泛開放市場，並希望確保獲得國家補貼的中國國有企業不會扭曲市場競爭。德國希望投資協議談判取得進展，以便德國7月擔任歐盟理事會主席國時，能夠舉辦中歐峰會。

默克爾在同李克強進行的視像會晤期間表示，希望德國企業以及其他外國企業在中國市場準入時受到同等對待。明確指出，在這個領域還應該邁出新的步伐，而完成歐中投資協議的簽署是非常重要的一個環節。呼籲為簽署歐中投資協議鋪平道路。

默克爾還強調，德國對基於規則的多邊自由貿易、加強世貿組織的職能以及穩定的德中雙邊關係保持重大關切。

在這之前，默克爾與中國國家主席習近平通話後，決定推遲9月在萊比錫舉行的中歐峰會，理由是考慮到「全球疫情的總體形勢」。不過，路透社獲悉真實原因可能是歐方對投資談判的進展很不滿意。德新社稱，默克爾同李克強的交流又燃起新的希望，給談判帶來新的生機。