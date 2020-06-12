【新冠肺炎】特朗普：美聯儲局常出錯　庫德洛料下半年經濟增20%

美國經濟遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊，聯儲局預測該國經濟在2020年會萎縮6.5%。不過總統特朗普（Donald Trump）6月11日稱聯儲局常常出錯，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日也指美國第3季和第4季經濟將有20%的增長。

特朗普在Twitter發文：「美聯儲局很常出錯。我有看數字，而且做得勝過他們（所預測）的許多。我們將有一個很好的第3季度，一個極好的第4季度，且2021年會是我們歷來最好的其中一年。我們也將會有疫苗和治療方法／解決辦法。這是我的見解。走着瞧！」

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

庫德洛在接受霍士商業網絡採訪時也指出，他預計美國在第3季與第4季度會有20%的增長，到2021年則將增長至少4%。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

美國的確診病例突破200萬，隨各州經濟重啟，投資者擔心有有可能爆發第二波疫情，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）指經濟復原的前路漫長艱辛，美股6月11日裂口低開後持續下滑，道指收巿重挫逾1800點，跌幅達6.9%。

聯儲局預計，直至2022年底，聯邦基金利率將維持在接近零的水平。

財長姆努欽（Steven Mnuchin）在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時稱，即使疫情再次爆發，美國也不應再次停擺經濟，否則帶來打擊將更大，不僅損害經濟，還會引起醫療等問題。