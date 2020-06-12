燒錢保平安？美國民警衛隊部署華盛頓費用　一天最多260萬美元

美國非洲裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死所引發的大規模騷亂仍在持續，特朗普政（Donald Trump）府動用了國民警衛隊來保衛首都華盛頓。一名美國官員向英媒表示，最高峰時期這部分的開支一天為260萬美元。

美國國民警衛隊士兵被部署在華盛頓獨立大道上維持秩序。（AP）

路透社6月12日分析過國民警衛隊的數撿，發現自6月1日起的一周裏，美國在華盛頓特區的這些兵力部署費用約為1,450萬美元。

美國官員透露稱，在部署高峰時期，美國聯邦政府每天的部署費高達260萬美元。

報道稱，在抗議最劇烈期間，首都華盛頓特區曾部署1,200名當地國民警衛隊士兵和美國其他州的3,900名士兵，以應對騷亂。

華盛頓特區國民警衛隊在一份聲明中表示，部署多達5,000名國民警衛隊成員的費用約為每天265萬美元。此外，兩名不願透露姓名的美國官員稱，每名警衛成員的部署費用約為每天530美元。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）的發言人稱，該地區並未支付國民警衛隊的部署費用。一位美國官員則透露，美國聯邦政府承擔了這些費用。

此外，華盛頓兵力部署費用的透明度也引發了爭議，美國馬里蘭州一名參議員向路透社表示，「政府使用納税人的錢來部署國民警衛隊部隊和調動現役軍人，並且拒絕提供這些費用的細節，這是不可接受的。」

不僅如此，特朗普曾向顧問表示，他希望向華盛頓特區派遣1萬名士兵，以平息明尼阿波利斯警方槍殺一名黑人引發的內亂。

這顯示，儘管遭到五角大樓領導層的反對，特朗普可能已經接近實現他在美國城市部署現役部隊的威脅。白宮總統辦公室為此舉行了一場激烈的辯論。

匿名官員透露，美國國防部長以及美軍參謀長聯席會議主席米勒（Mark Milley）與司法部長巴爾（l William Barr）均表態反對這樣的部署。據稱，這場會議「充滿火藥味」。