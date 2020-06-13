朝鮮外務省：韓國無資格談論「無核化」

朝鮮外務省繼6月12日稱對韓國完全失去信心之後，13日再發言譴責韓國為朝美對話和無核化付出努力的言論，亦對韓國自稱扮演仲裁者角色表示不滿。

朝中社在13日的報道中指出，對於韓國稱將為朝美對話早日重啟付出努力，外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong-gun）予以譴責，勸首爾政府不要將所謂無核化掛在嘴邊，此外就是朝美之間的問題，特別是核問題方面，韓方沒資格談論，也沒有資格出頭。他說韓國大談所謂重啟「朝美對話」，令人哭笑不得。

權正根稱1年前朝鮮說過，韓國別插手朝美事務。他說朝美不再對話以及無核化成為泡影，並不是因為沒有仲裁者，而是因為實現無核化的條件尚未形成。他指韓國根本不了解實現無核化需要哪些條件，以及克服哪些困難，只會口口聲聲大放厥詞，愚鈍至極。

權正根亦表示，朝鮮為克服美國的威脅，將會不斷增強力量。朝鮮跟2年前相比已改變很多，現在和今後還會以偉大的方式一直改變。

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朝中社6月12日刊登勞動黨中央委員會統一戰線部部長張金鐵（音譯）的言論，質疑韓國青瓦台總統府最近揚言阻止脫北者向朝鮮散布反平壤傳單的誠意，稱對首爾的懷疑多過信任。他稱朝方對韓國政府完全失去信心，警告首爾方面會面臨充滿遺憾和痛苦的日子。

朝鮮外務相李善權6月12日就新加坡「特金會」2周年發表講話，稱全球在2年前對美朝關係改善的期望已變為惡化的絕望，朝鮮半島和平的繁榮不容樂觀且已經消失。

他不點名批評美國總統特朗普（Donald Trump）不時把朝鮮的特別措施作為自己值得誇耀的成果，稱華府的所作所為無異是積累政績，朝鮮不會再在無任何代價的情況下為美國執政者提供政績宣傳。