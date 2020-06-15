俄專家稱歐盟須回答2個問題　為何說捷克議長擬8月訪台事態嚴重

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）8月隨商業代表團前往台灣，俄羅斯媒體6月13日刊文指出，捷克與中國之間又一次外交糾紛，如何納入到歐盟與中國正在形成的一個聲音說話的政策？

在6月9日記者會上，維斯特奇爾宣布訪問台灣日期為8月30日至9月5日，成員將包括政治、企業和科學界人士。稱此次訪問是兑現已故前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的計劃。「我將去台灣，我相信這是正確的決定」。並強調，進行為期7天的訪問，是完成已故捷克總統哈維爾 （Vaclav Havel）的遺願。

2020年5月20日，台灣總統蔡英文參加就職儀式，演說中再次重申「和平、對等、民主、對話」，為其執政下的兩岸關係定調。強調，台灣不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀。（台灣總統府）

按照捷克憲法，捷克參議院議長的位階僅次於總統，如果順利成行，將是有史以來訪台最高層級的捷克官員。

消息一出，中國駐布拉格大使館6月9日警吿，此行將破壞中捷未來的合作，稱「有關訪台活動將是對『台獨』分裂勢力和分裂活動的公然支持，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整。」

捷克總統澤曼（Milos Zeman）的發言人奧夫恰切克（Jiri Ovcacek）6月9日將維斯特奇爾此行比作訪問烏克蘭東部的頓涅茨克共和國。頓涅茨克位於烏克蘭東部與俄羅斯接壤，是由親俄武裝分子在2014年4月7日攻佔後宣布成立的國家。捷克外長也呼籲維斯特奇爾「謹慎考慮此次出訪計劃。」

歐盟如何看台灣問題

俄羅斯衛星通訊社6月13日指出，在維特齊出訪計劃之前，兩國關係已經出現了不睦，布拉格市政府中斷與北京和上海的姊妹關係。

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中國國際問題研究院歐洲研究所研究員崔洪建認為，捷克參議院議長的出訪計劃，將布拉格和北京之間的矛盾提升到中央政府層面。「雖然參議院僅是立法機構，但是事態無疑相當嚴重，因為這影響了中捷關係的基礎，即一個中國政策，這也是中國與所有國家建立外交關係的基本條件。」

「捷克討好台灣，恰值歐盟正在制定並準備通過強制布魯塞爾與中國一個聲音說話的政策，強制個別歐盟成員國秉承統一的外交政策」。俄羅斯科學院歐洲研究所副所長別洛夫（Vladislav Belov）指出，制定這個政策，是德國7月出任歐盟主席國期間的優選方向之一。

別洛夫稱，「一中」原則是雙方關係以及中國與歐洲國家構建雙邊關係中的基礎之一。這種情況下，捷克議長計劃對台灣進行訪問，起碼擺出兩個問題：此次訪問，是否納入到布魯塞爾堅決要求成員國執行歐盟統一政策中？如果歐盟樂見中國分裂歐盟的想法，傾向於中國和歐盟任何成員突破性地發展關係，那麼，如何看待捷克破壞「一中」原則？

中國和歐盟發展戰略伙伴關係的支持者們，能夠期待布魯塞爾就這些問題給出清晰的答案。顯然，沒有答案可能意味着，布魯塞爾解讀對華一個聲音說話政策，執行的是「雙重標準」。