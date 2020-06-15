蓬佩奧與楊潔篪傳夏威夷會面　揭兩大關鍵問題

香港媒體先後報道蓬佩奧與楊潔篪夏威夷會面的消息。若消息屬實，這將是1月劉鶴訪美后中美高層的首次會面。外界更關心的是此次談判的兩大關鍵問題。

2020年4月8日，特朗普聽取蓬佩奧關於新冠病毒的講話，重要場合他常伴特朗普左右。（AP）（AP）

綜合媒體6月15日報道。《南華早報》13日披露，中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪將與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷會面。前一天（12日），美國政治新聞網站Politico曾引述兩名不願具名知情人士的說法亦曾做出上述猜測，但當時並未指明蓬佩奧要見的中方官員究竟是誰。

若消息屬實，在2020年1月15日中國國務院副總理劉鶴與美國總統特朗普簽署第一階段中美貿易協議，及中美兩國因新冠肺炎疫情及香港問題後，中美高層官員再有機會首次會面。

英國路透社13日報道稱，此次會面中美試圖緩解在各種問題上的緊張關係。

法國國際廣播電台（RFI）15日稱，中國官媒曾使用「人類公敵」來形容這位美國國務卿。現在忽然傳出北京要跟蓬佩奧在夏威夷談判了，到底會談什麼？

蓬佩奧曾對北京在新冠病毒源、新疆西藏、中國南海、台灣香港等問題上直言不諱，批評十分尖鋭。中國官方也使用非常強硬的詞語來回敬蓬佩奧的指責。在這種情況下，傳出了中美高層官員夏威夷會談的消息。

外界更關心兩大關鍵問題：第一、誰更想談？夏威夷談判是誰發起的。第二、此次遠離美國本土的談判到底要談什麼？

法廣分析指出，就輕重緩急的順序來推，目前顯然最緊急的是港版國安法，北京急着要在香港推出，而美國已經言明，一旦推出，美國將會進行嚴厲的制裁。

香港《明報》也分析，楊潔篪這次與蓬佩奧的密會可能與香港有關。據悉，蓬佩奧與楊潔篪一直保持溝通。今年兩人分別與1月29日、3月16日和4月15日通過電話。中美貿易戰打得膠着之時，楊潔篪也曾與去年 8月13日與12月7日與蓬佩奧舉行「閉門會議」。

因此，分析普遍認為，中方主動提出與美國談的可能性最大。

由此看來，中美談判的核心議題是港版國安法。然而，中方要談，底線是什麼？指望北京收回港版國安法，似乎也不可能，北京已經走到這一地步，退就會被指示弱。

有人指出，中方可能拿出貿易戰談判時使用的一貫手法，提出大幅購買美國貨物，比如中方最近仍在大量購買美國大豆似乎就是在朝這個方向走，今年是特朗普的大選之年，美國的幾個農業州是特朗普的票倉，中方大手筆購買，至少許諾大手筆購買，像以往每次一樣，特朗普自然是喜歡的，從而軟化美國的立場，減輕或者減緩美國的制裁措施？外交辭令就叫「為兩國緊張關係降温」，美國會欣然接受嗎？

6月15日，在中國外交部例行記者會上有記者就此事提問。外交部發言人趙立堅回應，中美外交渠道保持着溝通，如果有進一步消息將及時發佈。

目前，中國外交部、美國國務院及中國駐華盛頓大使館均未正面予以回應。這就給蓬佩奧與楊潔篪的夏威夷談判披上了一層神秘的面紗。