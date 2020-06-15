特朗普：想與華建立開放關係　但中國一直違背承諾

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美國總統特朗普（Donald Trump）6月14日表示，美國想與中國政府建立一個開放及具建設性的關係，但北京政府卻一直違背它的承諾。

美國國務院同日在Twitter發文引述特朗普的言論指：「美國想與中國建立開放及具建設性的關係，但實現這種關係需要我們竭力維護我們的國家利益，而中國政府一直持續地違背對我們與其他許多國家的承諾。」

↓↓↓美國國務院在Twitter引述特朗普的言論

特朗普這番話再度提示人們，美國對華態度，由貿易戰到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）起源的口水戰，再到美國加強審查在美營運的中國企業，都沒有好轉過，而且兩國關係近年都在急劇惡化。 美國凱托學會（Cato institute）赫伯特・施蒂費爾貿易政策研究中心（Herbert A. Stiefel Center of Trade Policy）的貿易政策專家伊肯森（Daniel Ikenson）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）時警告，一場新的「冷戰」正在形成。CNBC引述一些分析師指出，情況會變得更糟，將其他國家也捲進來，而北京政府或會開始針對美國的盟友。

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