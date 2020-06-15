特朗普：想與華建立開放關係　但中國一直違背承諾

美國總統特朗普（Donald Trump）6月14日表示，美國想與中國政府建立一個開放及具建設性的關係，但北京政府卻一直違背它的承諾。

美國國務院同日在Twitter發文引述特朗普的言論指：「美國想與中國建立開放及具建設性的關係，但實現這種關係需要我們竭力維護我們的國家利益，而中國政府一直持續地違背對我們與其他許多國家的承諾。」

↓↓↓美國國務院在Twitter引述特朗普的言論

President @realDonaldTrump: The United States wants an open and constructive relationship with China but achieving that relationship requires us to vigorously defend our national interests. The Chinese government has continually violated its promises to us and many other nations. pic.twitter.com/nGRHROrF09 — Department of State (@StateDept) June 15, 2020

特朗普這番話再度提示人們，美國對華態度，由貿易戰到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）起源的口水戰，再到美國加強審查在美營運的中國企業，都沒有好轉過，而且兩國關係近年都在急劇惡化。 美國凱托學會（Cato institute）赫伯特・施蒂費爾貿易政策研究中心（Herbert A. Stiefel Center of Trade Policy）的貿易政策專家伊肯森（Daniel Ikenson）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）時警告，一場新的「冷戰」正在形成。CNBC引述一些分析師指出，情況會變得更糟，將其他國家也捲進來，而北京政府或會開始針對美國的盟友。