泰國擬實施「旅遊泡泡」　或每天1000遊客入境

泰國總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）6月15日表示，泰國擬針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）控制得當且與泰國達成雙邊協議的國家實施「安全旅遊圈」計劃，初期可能每天允許1000名外國遊客入境。

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據泰國當地媒體報道，黛素麗15日表示，如果安全旅行圈計劃得以實施，每日讓1000名外國遊客入境泰國，並將首先允許商務遊客和醫療遊客入境；如果這一計劃初期執行後未出現疫情反彈，則會考慮繼續讓一般遊客入境。

黛素麗表示，獲允許入境的遊客需要在自己國家出境時和入境泰國後進行病毒檢測，入境後需要遵守泰國當地的出行限制措施，部分旅遊景點也可能暫時不對外國遊客開放。

計劃細節內容將由泰國旅遊和體育部、公共衞生部、內政部和外交部共同擬定，6月17日提交至疫情管理中心供進一步討論。

泰國疫情管理中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）6月12日曾表示，該計劃可能開放的對象包括中國大陸、香港、澳門、台灣、日本、韓國、澳洲、新西蘭、老撾、越南、柬埔寨、緬甸和一些中東國家等。