武漢抗疫紀錄片被指等同官宣　德國電視台基於版權問題抽起

德國西南廣播公司（Südwestrundfunk）6月15日以版權問題為由，突然宣布取消當日於德國電視一台（ARD）節目播放有關武漢對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的紀錄片。外界指紀錄片主要採用中國五洲傳播的素材製作，質疑紀錄片與官宣無異。

圖為6月13日，北京新發地農產品批發市場有武警駐守。（美聯社）

德國《每日鏡報》（Der Spiegel）報道，西南廣播公司原定當日晚上10時45分透過節目《第一故事》（Story im Erste）播出名為《武漢——爆發紀事》（Wuhan – Chronicle of an outbreak）的紀錄片。廣播公司表示，基於「版權和法律問題」，委託的製作公司無法獲得五洲傳播授權「使用錄像資料」，因此不得不取消播出。

紀錄片講述新冠肺炎疫情在武漢流行初期的各種情況。製作公司Gebrüder Beetz由於疫情關係無法到現場拍攝，紀錄片的素材來自五洲傳播。《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報道，在預先提供給記者的紀錄片版本中，僅顯示疫情大流行的第二階段，即中國政府大力控制並封鎖武漢市的情況。

德國傳媒估計，紀錄片被抽起是因為大部份素材來自直屬於中國國務院新聞辦公室的五洲傳播，因而面臨批評。據指，紀錄片內對中國病毒學家和醫生的訪問也是取材自五洲傳播。《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）報道，根據德國電視一台內部幾名員工所指，紀錄片在電視台內部引發廣泛的討論，甚至被認為可能引發「大災難」。德國電視一台未有就紀錄片知會電視台的駐華記者，也因而被批評。

歐洲議會對華關係小組組長、德國綠黨政客比蒂科費爾（Reinhard Butikofer）要求確保德國電視一台不要成為中國宣傳機器。德國聯邦議會中德議會小組副主席、自民黨議員福格爾（Johannes Vogel）指，德國電視一台「天真」，與中國官方機構的合作是「嚴重錯誤」。