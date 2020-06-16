日本宣布將停止部署新型反導彈系統

日本防衛大臣河野太郎6月15日向記者表示，將停止此前在秋田縣和山口縣推進的陸上部署型導彈攔截系統——陸基宙斯盾的部署計劃，他給出的理由是安全存疑和成本過高。有俄羅斯軍事專家則認為，日本之所以突然叫停部署陸基宙斯盾，是因為日方不願激化與中國和俄羅斯的關係。

日本防相河野太郎6月15日宣布，將停止在日本部署陸基宙斯盾系統（AP）

日本共同社引述河野太郎6月15日的表態稱，得知存在攔截導彈發射後無法切實讓助推器部分落在自衛隊演習場內或海上的技術問題，確保周邊民房等安全需要修改硬件，並表示「考慮到成本和部署時期，將停止程序」。

日本媒體報道，在當日上午的自民黨會議上，日本前防衛大臣小野寺五典對河野太郎停止部署陸基宙斯盾的決定感到不滿，小野寺五典指責決定的做出過於草率，並強調要給出合理解釋。

日本《產經新聞》6月16日報道，朝鮮在2017年頻繁發射彈道導彈，日本隨後決定從美國引進宙斯盾反導系統。但之後經過推算分析，發射攔截導彈後，分離的推進器很有可能會掉落在訓練場之外，而如果改良的話要花費10年以上的時間和數千億日元，這促使河野太郎在6月15日宣布停止部署計劃。

但據俄羅斯衛星通訊社6月15日報道，俄羅斯國防部國際軍事合作總局前局長伊瓦紹夫表示，日本以成本過高為由放棄部署美國陸基宙斯盾防空系統，而此舉的真正原因是日方不願激化與中國和俄羅斯的關係。

伊瓦紹夫說「日本高層和專家清楚，部署宙斯盾系統將惹惱中俄兩國。東京完全不希望激化與莫斯科和北京的關係，因此我認為，成本過高只不過是放棄美國系統的藉口，部署該系統未來有可能使日本陷入危險。」