【華為孟晚舟被捕】辯方律師團有三大證據　可令引渡案出現轉機？

加拿大溫哥華當地時間5月27日上午11時，加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案做出判決，認為符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。這也意味着孟晚舟將在今年晚些時候面臨引渡去美國的訴訟。孟晚舟律師團隊手上有三大證據，這是否可令引渡案出現轉機？

綜合媒體6月16日報道，孟晚舟引渡案6月15日再次開庭聽證。孟晚舟的律師團隊向加拿大卑詩省最高法院提交了一份備忘錄。此份備忘錄涉及滙豐與美司法部聯手、特朗普（Donald Trump）不當言論和FBI的參與被刻意掩飾。辯方律師團隊手握三大證據無一不指向美國。

加拿大安全情報局（CSIS）6月12日晚些時候曝光一份報吿，描述即將對中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟的拘留將如何「在全世界引起衝擊」。這份兩頁長的報吿讓孟晚舟的律師團隊抓住機會，在15日聽證會上提交了一份備忘錄並完整闡述三項主要證據。他們認為，美方遺漏了重大信息，甚至存在故意誤導行為。

證據一：滙豐與美司法部聯手

香港媒體16日報道，備忘錄顯示，美國司法部提交的用於要求引渡的《起訴案件記錄》中，指控孟晚舟的唯一關鍵證據是由示滙豐銀行提供的。但是美方對這份證據的總結遺漏了重大信息，甚至存在故意誤導的行為。

備忘錄指出，2012年12月，滙豐銀行因其自身的違法行為，包括違反美國對伊朗的制裁規定，向美國司法部支付了一筆19億美元的罰款，並與美國簽署了一份《暫緩起訴協議》。

2013年8月22日，孟晚舟在香港向滙豐銀行的一名銀行高管做了PowerPoint演示，這份PowerPoint此後被滙豐轉交給美國，並成為加拿大法庭認為孟晚舟欺詐滙豐銀行的依據。然而，美方的《起訴案件記錄》承認，銀行的「初級」員工清楚華為與Skycom公司之間的關係，但是又說銀行的高級管理者對此並不清楚。孟晚舟的律師認為，這一說法是難以令人置信的，律師團隊將向法庭提供更多證據證明這是「重大不實陳述」。

證據二：特朗普的評論成焦點

香港媒體認為，美國總統特朗普曾對此發表的評論突顯孟晚舟引渡案是一種政治濫用。報道稱，特朗普2018年12月11日曾對路透社表示，如果符合美國國家安全利益，或者有助於美國與中國達成貿易協議，他將介入孟晚舟案件。當時，特朗普還稱，「只要對美國有利，我就會去做。如果我認為有利於達成有史以來最大的貿易協議，這是一件非常重要的事情，有利於國家安全，如果我認為有必要的話，我肯定會干預。」

孟晚舟的律師團隊抓住這些評論作為證據，證明針對孟的案件是受政治影響的。

美國政治新聞網站Politico一篇題為《特朗普有關華為高管被捕的言論成為引渡戰的焦點》的文章也指出，特朗普關於與中國簽訂貿易協議的想法將受到法律審視。同時，孟晚舟的律師正式指控，她被引渡到美國的案子受到了政治的影響。

一位要求匿名的消息人士稱，「政治化將成為，主要是關於這不是一個刑事案件，而是一個政治案件」。

證據三：FBI的參與被刻意掩蓋

另據加拿大媒體報道，加拿大聯邦法院6月12日允許公開加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）2018年12月1日的一份備忘錄顯示，加方負責逮捕孟晚舟行動的加拿大聯邦警務國家安全部門（FPNS）在逮捕前對逮捕行動進行評估認為，逮捕具有」高度政治性並將「引發全球性的震盪波」。

温哥華的移民律師庫蘭德（Richard Kurland）說，加方在逮捕孟晚舟之前就承認案件具有「高度政治性」的這個判斷，對孟晚舟的律師團隊很有用。

這份備忘錄顯示，加拿大聯邦警察和邊境服務局是在美國聯邦調查局（FBI）的吿知下，在温哥華國際機場逮捕孟晚舟的。美方為了避免外界認為美方施加了影響，特意不出面參與逮捕行動。

而且，加拿大總檢察長「明知「逮捕孟晚舟」將嚴重侵犯孟晚舟根據《加拿大權利憲章》所享有的權利，依然根據「預先設計的計劃」，先由加拿大邊境服務局「假裝進行例行海關檢查」來不當採集她的電子設備中的信息作為證據，幾個小時後再由聯邦警察將其逮捕。

目前，孟晚舟的律師團隊正在以程序濫用、證據不充分等理由要求終止引渡程序。

法庭當天未就案件本身作出任何決定，但是把下一次開庭日期定在6月23日。據悉，本案審理仍將持續相當長的時間。