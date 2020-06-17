【新冠肺炎】查理斯王子現身公開活動　稱嗅覺和味覺仍未完全回復

英國查理斯王子（Prince Charles）6月16日到訪一間當地醫院，為國民保健服務（NHS）醫護人員打氣，並談及自己感染新型冠狀病毒（COVID-19）的個人經驗，指自己至今仍未完全回復嗅覺和味覺。

查理斯王子與夫人卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）16日到訪海格洛夫莊園（Highgrove）附近一間醫院，是他們自英國實施居家令後，首度公開現身王室活動。他們與一眾NHS人員都遵守兩米的社交距離，並在打招呼時以合十代替握手。

一名醫護人員向英國廣播公司（BBC）表示，查理斯王子與他們會面時，提及確診後自己失去嗅覺和味覺的個人經驗，指他現在仍然未完全回復。

查理斯王子6月16日到訪一間醫院，與醫護人員會面時保持社交距離。（Reuters）

現年71歲的查理斯王子在3月出現輕微病徵，及後證實確診，他經過在家中隔離7天後康復，因此他表示對於其他確診者的遭遇身同感受，稱自己的病情算是非常幸運。

同場的卡米拉則認為疫情令大家對NHS改觀，稱他們臨危不亂應對疫情，反映英國人的最佳精神。她並透露在上周末終於與一眾孫兒在保持社交距離下再次會面，稱雖然沒法擁抱對方，但已經是一份最佳的禮物。

The Duke heard from the @EastEnglandAmb crew about the impact on their mental health and wellbeing, the support they have received from members of the public and local businesses, as well as help from volunteering networks. pic.twitter.com/Q2EYtnAwgE — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 16, 2020

英國的居家限制陸續放寬，王室多名成員都紛紛與公眾會面，除了查理斯伉儷外，威廉王子（Prince William）同日到訪一個救護站，並笑稱大家留在家中時可能吃了不少甜品，因此擔心大家或因此心廣體胖。