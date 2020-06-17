【新冠肺炎】查理斯王子現身公開活動　稱嗅覺和味覺仍未完全回復

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英國查理斯王子（Prince Charles）6月16日到訪一間當地醫院，為國民保健服務（NHS）醫護人員打氣，並談及自己感染新型冠狀病毒（COVID-19）的個人經驗，指自己至今仍未完全回復嗅覺和味覺。

查理斯王子與夫人卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）16日到訪海格洛夫莊園（Highgrove）附近一間醫院，是他們自英國實施居家令後，首度公開現身王室活動。他們與一眾NHS人員都遵守兩米的社交距離，並在打招呼時以合十代替握手。

一名醫護人員向英國廣播公司（BBC）表示，查理斯王子與他們會面時，提及確診後自己失去嗅覺和味覺的個人經驗，指他現在仍然未完全回復。

查理斯王子6月16日到訪一間醫院，與醫護人員會面時保持社交距離。（Reuters）

現年71歲的查理斯王子在3月出現輕微病徵，及後證實確診，他經過在家中隔離7天後康復，因此他表示對於其他確診者的遭遇身同感受，稱自己的病情算是非常幸運。

同場的卡米拉則認為疫情令大家對NHS改觀，稱他們臨危不亂應對疫情，反映英國人的最佳精神。她並透露在上周末終於與一眾孫兒在保持社交距離下再次會面，稱雖然沒法擁抱對方，但已經是一份最佳的禮物。

英國的居家限制陸續放寬，王室多名成員都紛紛與公眾會面，除了查理斯伉儷外，威廉王子（Prince William）同日到訪一個救護站，並笑稱大家留在家中時可能吃了不少甜品，因此擔心大家或因此心廣體胖。

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