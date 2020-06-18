華府延長朝鮮制裁一年　韓國對朝代表訪美或協調措施

朝鮮炸毀位於開城的朝韓聯絡辦公室，半島局勢迅速升溫。美國總統特朗普（Donald Trump）6月17日宣布延長現有對朝鮮的制裁一年。韓國對朝代表李度勳同日抵達華盛頓，展開訪美行程。外界猜測此行目的是協調韓美對朝措施。

特朗普向國會發出通知，將延長有關朝鮮的國家緊急狀態行政命令，內容包括因應核和彈道導彈計劃對朝鮮實施制裁。他解釋，朝鮮半島武器用裂變材料有擴散風險，朝鮮政府對美國國家安全、外交政策和經濟構成威脅。他也指，平壤的行動和政策破壞半島穩定，威脅區內美軍、盟友和貿易夥伴。

▼朝鮮炸毀位於開城的朝韓聯絡辦公室：

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朝鮮核問題磋商韓方首席代表、外交部韓半島和平交涉本部長李度勳抵達華盛頓杜勒斯國際機場，並無回答記者提問。預計李度勳將會見曾負責對朝談判的美國副國務卿比根（Stephen Biegun）以及白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien），協調對朝合作方案。

韓聯社報道，考慮到美國大選日程，重啟朝美無核化談判的可能不大，因此李度勳可能會與美方商討方案，消除朝方的不滿情緒並避免情況進一步惡化。報道指，韓美是否會就韓朝經濟合作項目進行協調也備受關注。

韓國外交部拒絕評論李度勳訪美行程。青瓦台則指，李度勳訪美行程一早已經計劃，並非如傳媒所指以特使身份訪美。