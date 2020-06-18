日本前法務大臣河井克行夫婦涉嫌賄選被捕

日本前法務大臣河井克行及其妻子兼參議員河井案里，因涉嫌賄選在6月18日被警方拘捕，事件或對安倍政府造成打擊。

圖為6月17日，日本前法務大臣河井克行的妻子兼參議員河井案里離開國會時，被大批記者包圍。兩人在18日被捕。（Reuters）

事發於2019年7月參議院選舉期間，河井克行被指在廣島選區，以委託拉票形式向廣島縣議員提供現金，協助其妻子河井案里參選。事件在河井案里當選後3個月被揭發，當時兩人被指向選舉職員發放定額以上的現金，河井克行在10月決定辭去法務大臣一職。

經警方調查後發現兩人向職員提供的資金流向，2020年3月警方正式拘捕河井案里的秘書及助選員等人。6月16日法院宣判河井案里秘書違反《公職選舉法》賄賂罪成，判囚1年6個月。

賄選矛頭直指河井夫婦，17日兩人共同申請退出自民黨，並於18日被捕。

警方在搜查河井夫婦家期間，發現一份載有約百人，共記載2,000萬日圓的名單，有廣島議員承認河井克行曾向他們塞「紅包」。

河井案里在2019年7月參議院選舉時，獲自民黨推舉，並憑着河井克行出任內閣大臣的名聲順利當選。

共同社報道，參院選舉中自民黨總部向河井夫婦提供了1.5億日圓，檢方將調查1.5億日圓的用途以及夫婦二人是否合謀收買。同時河井克行與安倍關係接近，河井夫婦最終被揭賄選，或對安倍政府造成打擊。