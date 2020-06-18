美國首例　保守派型男網紅拒戴口罩　遭美國航空趕下飛機

美國航空協會（Airlines for America）15日才剛宣布，旗下航空公司將更嚴格執行乘客及空服員必須戴上口罩的規定，17日就傳出有乘客違規又出言挑釁，直接被機組員請下飛機。

CNN報道，這是美國第一宗已知因拒戴口罩而遭航空公司拒載的案例。當事人名叫史特拉卡（Brandon Straka），是一位Twitter帳戶有近40萬人追蹤、還曾登上霍士新聞的保守派網絡名人。

史特拉卡在Twitter分享事件後掀起激烈罵戰（點圖放大瀏覽）：

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當時，史特拉卡搭上從紐約飛往達拉斯的美國航空1263航班。他自述一開始按規定戴口罩，但一登機就脫下，沒有人對此有怨言。但就在班機準備從空橋後推時，一位空中服務員氣勢洶洶地告訴他，「先生，你必須戴上你的口罩」，還指戴口罩是法律規定。

史特拉卡自稱他很不滿空中服務員擺出沒得商量的態度，先稱他沒有口罩，又說航空公司規章不是法律，總之就是不肯按規定戴上口罩，最後因此被請下機，也導致美航1263航班比表定時間晚4分鐘後飛。史特拉卡後來同意按規定戴上口罩，並改搭另一班飛機繼續原定行程。

史特拉卡事後接受CNN電話採訪，自稱個人選擇反口罩。當記者問他是否因醫療理由而不能戴口罩，史特拉卡只答稱：「我覺得戴口罩有難度且辦不到。」

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