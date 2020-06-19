特朗普連發數則Twitter推文炮轟博爾頓

美國三大報刊發美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書涉及中國的部分章節，隨即特朗普一天連發數條推文譏諷博爾頓是「生病的小狗」、「無聊的傻瓜」和「蠢貨」。

2月17日，在博爾頓被認為是總統彈劾審判的關鍵證人後，他受邀到杜克大學參加討論。（AFP）

綜合媒體6月19日報道，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書《事發之室：白宮回憶錄》出版遇阻，但涉及中國的部分內容已於17日在美國《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》刊載。新書披露總統特朗普與中國國家主席習近平的互動，稱特朗普曾懇求習幫助其連任總統。

博爾頓新書原定於6月23日公開出版發行，美國政府向法庭申請出版禁令。

《華盛頓郵報》18日評論，博爾頓曾與政府簽署保密協議，同意將其任何新書草稿在出版前提交白宮審查，以便確保內容不包括機密訊息。博爾頓2019年12月30日做到這點要求，負責進行預出版審查的官員奈特（Ellen Knight）花了近四個月逐句審查500頁的手稿四次，確保刪除任何機密內容。直到2020年4月27日，奈特已完成審查程序，並認定最終修訂版的手稿不含機密訊息。

因此，博爾頓和出版商Simon & Schuster認為這本書能自由發行。

《華盛頓郵報》還認為，白宮吿不贏博爾頓。最大的問題是，政府正尋求「言論事前限制」手段，欲事先審查出版物內容，但聯邦最高法院在1971年「五角大樓文件案」的判決中裁定，「言論事前限制」違反憲法第一修正案中言論自由和新聞自由條款。

可見，白宮對博爾頓新書的「封殺」並不順利。特朗普17日晚間就在其個人Twitter上對博爾頓展開激烈的批評。他在上說，博爾頓「真是個蠢貨」，「一個滿腹怨氣的無聊傻瓜，一心只想發動戰爭，從來都是莫名其妙」，還說自己很高興把他「拋棄了」。

特朗普再次抨擊博爾頓新書內容，稱其新書內容「充滿謊言，純屬虛構」。特朗普說，「博爾頓那本受到糟糕評論的書，是一本謊言和虛構故事彙編而成，所有這些都是為了讓我看起來很糟。他說是我說過的許多荒謬說法我從未說過，純屬虛構。」

特朗普諷刺博爾頓像一隻「生病的小狗」，在被解僱前一直對總統「說好話」，被解僱後就變了。

外界普遍認為博爾頓在特朗普政府中是鷹派中的鷹派。他曾先後在里根（Ronald Reagan）、老布殊（George H. W. Bush）和小布殊（George W. Bush）政府任職，曾在強烈反對聲中出任美國駐聯合國常任代表，以外交政策立場強硬著稱，堅決支持伊拉克戰爭，被稱為「戰爭鷹派」、「外交鷹派」，也是被認為是「對華鷹派」。