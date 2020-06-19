蓬佩奧楊潔篪會晤後　彭博社：中國計劃加速購買美國農產品

中美高級官員6月17日在夏威夷舉行會晤後，美國媒體6月19日報道，中國將加速購買美國農產品。

彭博社6月19日報道稱，本周中美官員在夏威夷舉行會談後，中國計劃加快購買美國農產品，以遵守與美國的第一階段貿易協議。報道引述2位知情人士透露，新型冠狀病毒導致中國的採購出現滯後，中國計劃加大對美國大豆、粟米和乙醇等產品的採購力度。另1位消息人士表示，中國政府已要求屬國企的農產品買家盡一切努力履行第一階段協議。

中美貿易戰持續多時，終於在2020年1月15日迎來轉折點，美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國務院副總劉鶴當天在白宮共同出席簽署第一階段貿易協議的儀式。根據協議，中國將大量購買美國的農產品，中國承諾將美國商品和服務的進口增加至少2,000億美元（中國從美國進口的增長將在未來兩年內發生，甚至在2021年之後，這一趨勢仍將繼續）；根據這項協議，中國將購買美國的製成品、農業、能源和服務；中國同意在兩年內每年從美國購買價值400億到500億美元的農產品。

但是由於新冠肺炎（COVID-19）以及香港問題引發的中美爭拗，中國暫停購買一部分美國農產品。據路透社6月1日報道，2名消息人士透露，在美國表示將取消對香港的特殊待遇後，中國要求國營企業暫停購買來自美國的大豆和豬肉。消息人士稱，假如華盛頓採取進一步行動，中國將擴大該命令，包括暫停購買更多的美國農業產品。

在此背景下，蓬佩奧和楊潔篪6月17日在夏威夷舉行了會晤。對於這次會晤的內容，美國務院6月17日發表聲明說，美國強調了美國的重要利益，以及兩國在商業、安全和外交互動方面進行全面對等交易的必要性。

蓬佩奧6月18日也在Twitter上說，在會晤中，楊潔篪再次承諾完成並履行兩國貿易協定第一階段的所有義務。

美國國務院負責東亞事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）6月18日在記者會上說，中國如何履行兩國第一階段貿易協議將是對北京是不是合作伙伴的一項好的測試。

據悉，這份協議對面臨連任選舉壓力的特朗普而言十分重要，他需要中國購買美國農產品，幫助他鞏固票倉，農民是他的重要支持者。此外，據美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）即將於6月23日出版的新書透露，特朗普在2019年的大阪「習特會」上對習近平表示，希望中國購買更多美國農產品，助其連任一臂之力。