【新冠肺炎】日本入境管制措施將鬆綁　對象不包括中港澳台

日本為防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴大而實施邊境管制，禁止包括中國和美國在內111個國家的外籍人士入境。首相安倍晉三6月18日在防疫會議上稱，決定鬆綁該國入境管制措施的方針。開放名單有新西蘭、越南、泰國和澳洲，但不包括中國以及港澳台地區。美國、中國大陸及台灣，還有韓國可能會在秋季以後放寬限制。

《日本經濟新聞》引述日本政府消息人士稱：「如開送來往中國大陸旅遊早過美國，可能會影響日美關係。」

中央社報道，安倍晉三6月18日在疫情對策本部會議上宣布就上述4個國家入境管制措施進行「鬆綁」的決定。他還說，會選擇這些國家是因為他們的疫情已經受控。

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報道稱，來自上述國家的商務人士在訪日前必須取得聚合酶鏈反應（PCR）測試呈陰性反應的證明，如果符合條件將准予入境，而且在入境日本時也要接受PCR檢查。這些人在入境日本後還要遵守一些條件，包括不得使用公共交通工具以及兩周之內要保存智能手機內的定位資訊。

日本政府正與這些國家進行協商，預計對方亦會在放寬入境限制的情況下，提出類似條件。日本今後還會為出國人士設立PCR檢測中心，擴充境內的檢測體制。

除此之外，包括日本人在內的入境人士如果想在2周的隔離期間內進行商務活動，只要能提交記載有停留地、訪問地與預定會面的對象的活動計劃書，則可免除隔離措施。

安倍在防疫會議上稱，為防止新型冠狀病毒從境外輸入，須持續徹底做好邊境管制措施，但為讓經濟重返正軌，有必要逐步重啟與國際人士的往來。