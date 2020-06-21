【新冠肺炎】西班牙吸納英國遊客　豁免入境檢疫兩周規定

西班牙開始走出新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，因此準備重開經濟，當局6月20日宣布，會向最大遊客來源英國提供優惠，容許英國遊客入境時無須接受14天的檢疫規定。

西班牙外相岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）20日向英國廣播公司（BBC）表示，當局會在21日開始容許英國遊客像來自歐盟或神根公約地區人士一樣，入境無須接受檢疫，但仍要提供旅遊史、聯絡資料及量度體溫，保障遊客和當地民眾安全。

不過英國目前仍然實施入境強制隔離14天措施，因此可能令不少有意外遊的人士卻步，岡薩雷斯稱，馬德里方面正與倫敦政府商討，希望英國可以為西班牙遊客放寬入境限制。

在疫情前，每年有大約8000萬名遊客到西班牙，英國遊客數量就佔超過五分一。另外西班牙會在7月1日開放連接鄰國葡萄牙邊境。

英國和西班牙都是疫情較為嚴重的國家，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，兩國至今分別近31.5萬及24.6萬人確診，死亡人數分別為4.26萬及2.83萬人。

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