從華府發動貿易戰到楊潔篪蓬佩奧會面　中美1178天之間發生的大事

自2017年4月美國將中國列入優先觀察名單起，中美貿易關係持續緊張。至2018年，美國總統特朗普掀開中美貿易戰的序幕，自此中美向對方產品加徵關稅。美國國務卿蓬佩奧6月17日於夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪舉行閉門會談後，美媒6月19日報道稱，中國計劃加快購買美國農產品，以遵守與美國的第一階段貿易協議。《香港01》現為讀者整合過去1175天中美貿易紛爭的來龍去脈。

2020年

6月19日

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指他已向中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示美方會觀察中國採取的行動，而不只是中國嘴上說的。此外，彭博社報道稱，中國計劃加快購買美國農產品，以遵守與美國的第一階段貿易協議。知情人士透露，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致中國的採購出現滯後，中國計劃增加採購美國大豆、粟米和乙醇等產品。

6月18日

中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴公開表示，「落實中美第一階段經貿協議應創造條件和氛圍，排除干擾。」

美國國務卿蓬佩奧（圖右）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖左）6月17日在夏威夷舉行閉門會談。（Reuters）

6月17日

美國國務卿蓬佩奧於夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪舉行閉門會談，討論兩國關係。西媒認為，中美雙方仍存在重大的意見分歧。而在會面舉行期間，美國總統特朗普簽署維吾爾人權法案，制裁涉及打壓維吾爾族人士的中國官員。

5月8日

中國國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意，在建立使協議成功所需的政府基礎設施方面，取得良好進展，並且同意即使在疫情下，兩國預期按時履行協議承諾。

4月

中美雙邊貿易額增至397億美元，超越美國與墨西哥和加拿大的貿易額，中國重新成為美國最大的貿易伙伴

2月14日

中美第一階段貿易協議正式生效。美國貿易代表辦公室宣布成立爭議解決辦公室和投訴熱線，以執行總統特朗普和中國簽署的第一階段貿易協議

中美貿易戰：美國總統特朗普（中右）及中國國務院副總理劉鶴（中左）1月15日在華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議。（Getty Images ）

1月15日

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴在華盛頓簽署第一階段貿易協議。中國承諾在未來兩年，將美國商品和服務的進口增加至少2,000億美元。美國將下調現時對總值1200億美元中國貨徵收15%關稅，降至7.5%。至於較早前對總值2500億美元加徵25%的關稅則維持不變

2019年

12月13日

中國和美國分別宣布達成首階段協議。美國貿易代表辦公室12月13日發出《聯邦政府紀事》公報，宣布原定12月15日對1560億美元中國商品加徵的關稅將無限期暫緩實施

11月1日

世界貿易組織（WTO）裁定，中國可向組織轄下解決爭端機構尋求批准，對總值35.79億美元的美國商品實施補償性的制裁。這是因為美國在執行反傾銷措施時，對中國貨品存在非法行為

10月10至11日

中美官員在華盛頓舉行第13輪高級別貿易磋商，以雙方達成「第一階段協議」收場。中國將增加進口美國農產品400億美元至500億美元，對貨幣政策確保透明度，還包括開放金融市場、取消強制技術轉讓等措施。特朗普政府表示推遲原定10月15日開始的提高對華關税計劃

中美貿易戰：美國自9月1日起對中國鞋等各類日用零售商品加徵15%關税。圖為2006年1月19日，中國四川省工人處理鞋類產品。（Getty Images ）

9月1日

中美新一輪關税正式實施：中國分批在9月1日及12月15日對美國食品、化工製品、汽車零件等750億美元商品加徵5%至10%關税 ; 美國則在9月1日起對中國1250億美元商品加徵15%關税，較原定10%提升5%，範圍將包括電視、電子用品、毛衣、鞋等各類日用零售商品

8月5日

美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國，這是美國自1994年以來，再次作出有關決定

5月10日

中美代表在香港時間早上5時開始，繼續進行貿易談判。當天香港時間中午，2000億美元中國貨品稅率正式由10%增至25%。美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，特朗普政府正爭取與中國達成貿易協議，但如雙方未有共識，美國將尋找方法向受影響的農民提供額外協助。劉鶴則表示，中方是帶着誠意而來，希望能理性及坦誠與美方交換意見

5月9日

第十輪談判：中方團隊中午起飛前往美國，劉鶴當晚與美方代表共晉晚餐。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站形容，華盛頓將舉行的就是一場「鴻門宴」，他又指「我們的代表這一次同樣是配着劍進入宴席的。」

中美貿易戰：中國國務院副總理劉鶴5月9日率團前往華盛頓，與美國財金高層官員舉行新一輪貿易談判。圖為他當天在美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）外與美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）握手。（Reuters）

5月5日

特朗普突然在Twitter表示，談判進展緩慢，並指會將2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。中美貿易談判突然生變，美國媒體傳出劉鶴或取消訪美貿易談判的消息

5月1日

姆努欽周三指出，中美雙方已經結束今次的談判

4月30日

第九輪談判：此輪談判繼續聚焦協定細節問題。按照白宮發佈的聲明，智慧財產權保護、強制性技術轉讓、執行機制、農業、服務業和採購訂單的問題依然在談判桌上

4月29日

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin），希望美國及中國能在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議

中美貿易戰 :美國財長姆努欽，４月時希望美國及中國能在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議。圖為2019年4月24日，姆努欽在維珍尼亞州出席會議。（Getty Images ）

3月29日

第八輪談判：新華社同日報道指，雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展

2月24日

特朗普在Twitter推文稱，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。他又指，若雙方取得進一步進展，他將會在海湖莊園與習近平舉行峰會，以達成協議

2月14至15日

第七輪談判：繼續就美國所指「強制技術轉移」、智識產權、關稅壁壘、貿易議題交流，並表示具體達成的協議寫進「諒解備忘錄」

2月12日

特朗普表示，考慮稍為押後3月1日談判期限，但明言不希望這樣做，並指期望與習近平會面，以確定協議

中美貿易戰：中美兩國高層官員2月21日於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日跟國務院中國副總理劉鶴會面。特朗普表示，兩國很大機會能達成協議，他有意延長3月1日的談判限期。（Reuters）

1月31日

第六輪談判：雙方未有達成協議，惟願意就意見分歧繼續討論

1月7日至8日

第五輪談判：美國代表團與中方展開為期兩日的副部長級經貿磋商，為雙方在90日停戰期內的談判揭開序幕

2018年

12月

習近平與特朗普在二十國集團舉行期間舉行「習特會」（12月1日），雙方同意有「90天停火期」。倘雙方在90天內未能就美國所指「強制技術轉移」、非關稅壁壘、智識產權保護、網絡入侵及偷竊等議題達成協議，2000億美元中國貨品稅率會由10%上調至25%。中方表示，美國同意對中國2000億美元產品維持徵收10%的關稅，而非早前決定的25%

中美貿易戰：國家主席習近平與美國總統特朗普12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，會議長達兩個半小時，為過去數個月來的中美貿易談判揭開序幕。（Reuters）

9月17日

特朗普當天宣布，9月24日再對2000億美元中國貨品徵收10%關稅，2019年1月1日，稅率會升至25%；中國商務部同步還擊，對600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，並且向世界貿易組織（WTO）就此追加起訴，再取消9月底與美國的貿易談判，使中美貿易談判陷入僵局

8月23日

美國針對中國關稅清單（第二階段、160億美元）的25%關稅生效，中國對美國第二階段的關稅清單（稅率25%）也生效

8月3日

中國針對美國2000億美元的關稅清單，以及有意提高稅率做出反擊，對美國約600億美元商品徵收關稅，稅率為5%至25%不等

8月1日

美國以國家安全為由，將44個中國實體機構列入出口管制清單

USTR研究將之前2000億美元商品關稅清單的稅率，上調至25%

中美貿易戰：中國2018年7月向世界貿易組織（WTO）控訴美國的關稅措施。圖為2019年12月11日，瑞士日內瓦WTO總部的面貌。（Getty Images ）

7月10日

USTR公布2000億美元的關稅清單

7月6日

美國第一階段關稅清單生效、中國第一階段關稅清單生效

中國向世界貿易組織（WTO）控訴美國的關稅措施

6月16日

中國反擊。商務部公布規模一樣，同是兩個階段實行的關稅清單。第一階段：對美國大豆、汽車等340億美元重點商品徵收25%關稅，7月6日生效。第二階階段，針對化工產品及能源等160億美元產品徵收25%，8月23日生效。雙方此前達成談判成果同時失效

6月15日

特朗普再宣布向500億美元中國商品加徵25%關稅；中方表示會還擊。美國這一輪清單會分兩個階段實行：第一階段：7月6日針對818個產品徵收25%關稅。之後針對284項因「中國製造2025」受惠的產品進行聽證會，再決定最終稅率

中美貿易戰：美國派代表團在6月到北京，與中方展開貿易談判。中國副總理劉鶴在釣魚台國賓館迎接美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（Reuters）

5月29日

白宮突然發出聲明，表明會在最遲6月15日，公布向總值500億美元中國進口商品加徵25%關稅的清單，包括與「中國製造2025」計劃相關的產品。當局亦將在6月30日前，就工業重大技術等，加強對中國個人及企業實施特定投資限制及加強版出口管制

5月15至19日

中國貿易代表團訪美，19日發布聲明，雙方同意採取有效措施減少美對中國貿易逆差。中國也承諾增加進口美國農產品及能源

5月3日

美貿易代表團訪華，提出的8大貿易要求，包括2020年時兩國貿易逆差減少2000億美元，中國要停止《中國製造2025》計劃，以及停止對特定行業補貼的行為。惟雙方未達成任何協議

4月5日

特朗普威脅會把貿易戰升級，對1000億美元的中國貨徵收額外關稅，以回應中方的反制措施；中國官媒《環球時報》在貿戰打響後發表社評，表示「不想打但不怕打」貿易戰。外交部發言人華春瑩也曾表示，中方會「會奉陪到底」

中美貿易戰：中國對美國大豆徵收25%關稅，美國農民在貿易戰中首當其衝。根據美國農業部的數據，其大豆庫存在一年內提高了接近三成。（Reuters）

4月4日

中國商務部反擊，對美國出口大豆及飛機等106項產品擬定課稅清單，加徵25%關稅

4月3日

USTR公布針對中國的懲罰性關稅清單，瞄準「中國製造2025」計劃以及部分高科技商品，合計1333項目，約500億美元，稅率為25%

3月22日

USTR發表《301調查報告》。特朗普簽署「中國經濟侵略」備忘錄，宣布依據《1974年貿易法》的「301條款」，指示USTR向從中國進口總值600億美元（約4,608億港元）的商品徵收關稅，以懲罰中方侵犯美國知識產權

3月1日

特朗普就「232調查」簽署公告，對鋼鐵及鋁分別徵收25%及10%關稅

中美貿易戰：美國總統特朗普就「232調查」簽署公告，對鋼鐵及鋁分別徵收25%及10%關稅。圖為2010年8月20日，中國青海省工人整理鋁材的情況。（Getty Images ）

2月27日

中央政治局委員兼副總理劉鶴赴美協商

1月23日

美國總統特朗普公布，對家用洗衣機、太陽能電池及零件徵收關稅。其中美國對太陽能板徵收30%關稅

1月1日

美國商務部連續呈交多份鋼材及鋁行業的「232調查」報告至白宮。華府指進口鋼鋁有損該國安

2017年

12月18日

特朗普發表上台後首份《國家安全戰略報告》，批評中國搞經濟侵略

中美貿易戰：特朗普從競選到當選美國總統，一直打着「美國優先」旗號，而且不時猛烈抨擊中國。（Reuters）

11月18日

特朗普訪華，他呼籲繼續改善中美貿易關係，指中美貿易差距雖然愈拉愈闊，但他「不怪中國」，並形容與習近平的關係是「偉大的關係」；習近平強調中國會變得更開放透明，歡迎美國企業參與中國「一帶一路」計劃

11月1日

美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）針對中國出口鋁合金板展開調查

8月18日

美國正式啟動針對中國知識產權政策的「301條款調查」。中國商務部批評美國無視世界貿易組織（WTO）的規則，是單邊主義和保護主義的表現，對此表示強烈不滿

中美貿易戰：習近平2017年4月訪美，與特朗普在海湖莊園內散步。（Reuters）

4月6日至7日

美國總統特朗普在海湖莊園（Mar-a-Lago）與中國國家主席習近平會晤，中美兩國同意展開「百日計劃」改善美國對華貿易逆差

4月1日

美國對進口鋼鋁啟動「232調查」、發布《特別301報告》（Special 301 Report），將中國列入優先觀察名單