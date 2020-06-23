【新冠肺炎】美國疫情反彈年輕人感染數上升　第一波仍未結束

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國反復，美國媒體6月22日報道，在美國南部與西部，年輕人的感染數字正在上升，情況令人關注，整體感染及死亡數字恐在未來數星期反彈。

美國有線新聞網絡（CNN）列出美國整體感染數字，與同期歐盟的感染數字比較，發現美國在疫情頂峰稍為下降後，近日再度回升。其中年輕感染者數字令人關注，佛羅里達州衛生官員在6月20日指出，感染患者的年齡層正趨年輕化。

德州得出同樣的觀察結果，並指原因可能與在解除限制後，年輕人在亡兵紀念日（Memorial Day）參加派對，及前往酒吧聚會有關。

報道指這是令人憂慮的現象，美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）表示，年輕人在染病後，回家把病毒傳染給家人，讓年老的人出現嚴重病情。福奇警告稱病患死亡會隨感染數字上升後數周出現，未來數星期死亡數字會上升。

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「第一波也未過去」

報道指美國的疫情「第一波也未過去」，明尼蘇達大學（University of Minnesota in Minneapolis）傳染病研究及政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）警告，疫情有如山火，因現在到處都是可燃的木材，他看不到短期內疫情會有撲滅消退的可能。

美國目前有23個州分出現疫情反覆現象，加州、密蘇里州和俄克拉何馬州的單日新增確診個案數均創新高。其中加州及德州22日一天新增逾5000宗個案，全國單日感染數字回升3.14萬人。美國目前共有231萬人確診，共12萬人死亡。