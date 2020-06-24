日本超級電腦「富岳」稱霸全球　超越美中

日本理化學研究所和富士通共同研發的超級電腦「富岳」6月22日被「TOP500」評為世界第一的最強電腦，取代美國橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）的超級電腦「高峰」（Summit）。同時是日本時隔逾8年重奪最強電腦的寶座。

專家組成的國際會議每半年公布一次全球超級電腦排名，日本理化學研究所和富士通共同研發的超級電腦「富岳」首次入圍，並於6個主要單元中取得4個單元的桂冠，其中包括運算速度的單元。

安裝於神戶的「富岳」採用英國安謀（Arm）的晶片。運算速度每秒達到1萬億次的40萬倍以上，是上次奪冠美國超級電腦的大約3倍。「富岳」還在常用於模擬的運算方法、人工智能學習性能、大數據處理性能單元名列第一。

第2名為採用國際商用機器公司（IBM）晶片的美國超級電腦「高峰」。第3名是美國超級電腦Sierra，第4名為中國超級電腦「神威·太湖之光」，第5名為中國超級電腦「天河二號」。

「富岳」是日本超級電腦「京」的後續機型，以解決社會和科學諸多難題，領導世界發明新成果為目的，目標在電力性能、計算性能、用戶便利性、創造劃時代成果、大數據和人工智能等綜合能力方面實現世界最高水平的超級電腦。