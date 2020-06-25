中國智庫報告：中美兩軍關係仍緊張　有可能發生局部軍事衝突

中國智庫南海研究院6月23日發表的《美國在亞太地區的軍力報吿（2020）》卻稱，中美兩軍關係依然緊張，發生局部軍事衝突的可能性依然存在。

報吿稱，美國將中國視為「戰爭競爭對手」，實施針對中國的高強度軍事偵察和挑釁活動，中國面臨來自美國的「不安全感」和「被威脅感」前所未有。圖為美國航母「卡爾·文森」號（USS Carl Vinson）。（新華社）

由中國南海研究院編寫的《美國在亞太地區的軍力報吿（2020）》6月23日在北京舉行報吿推介發布會，報吿稱，中方按照「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的原則來定位中美兩軍關係，並積極穩妥處理同美國的軍事合作關係，致力於使兩軍關係成為兩國關係的穩定器。

美國總統特朗普（Donald Trump）2017年上台後，美國的亞太安全戰略發生重大變化，同時對亞太安全形勢產生了重要影響。2017年12月特朗普政府發布的《國家安全戰略報吿》正式將「大國競爭」的概念納入新的國家安全戰略。2018年1月，美國防部發布的《國防戰略報吿》，確認美國的優先任務就是與中國和俄羅斯進行長期戰略競爭。

從安全層面來看，憑藉8.5萬兵力的部署和大量的高新武器裝備，美軍在亞太地區長期以來維持着軍事領域的絕對優勢地位。儘管如此，美國軍方仍在不斷尋求在亞太地區增加軍力部署，以圖擴大和保持這一絕對優勢。

例如，在2020年美國防部預算報吿中，美國渲染其面臨來自中國和俄羅斯的全新挑戰，認為中國和俄羅斯開始大力發展軍事能力，為未來高科技條件的現代化戰爭做準備，並試圖削弱美國的軍事優勢和全球影響力。因此美國防戰略需要足夠的資源來應對中國和俄羅斯的緊迫挑戰和長期競爭，從2020財年開始撥款轉向應對大國競爭和保持持續的全面戰備，並加強所有作戰領域的競爭優勢。

中美軍事關係與兩國國家關係和安全合作密切相關，軍事關係的對立甚至惡化無疑會大大增加發生衝突或引發雙邊關係危機的可能。作為亞太地區的兩個軍事大國和全球第一、第二大經濟體，中美軍事關係的現狀直接影響到亞太地區的和平與穩定。如果中美軍事關係能朝着和平、合作和建設性的方向發展，則亞太地區的安全可保、和平可期；如中美軍事關係出現對抗甚至惡化，則必然影響整個亞太地區的和平與穩定。

路透社6月23日文章稱，2018年開始，中美兩軍關係開始持續緊張，具體表現為美國國防部當年以中國在南海「持續軍事化」為由，取消邀請中國軍方參加2018年「環太平洋」聯合軍事演習，以及於當年9月以中國從俄羅斯購買國防裝備為由，宣布對中國中央軍委裝備發展部及部長實施制裁。

朱鋒在接受採訪時表示，中國此前參加過環太平洋軍事演習，敦促華盛頓再度邀請中國參加這一軍演，以建立和增強雙方的互信。

朱鋒表示，「我們都是成熟的大國，在處理兩國關係時，決不能通過情緒化的方式批評和相互攻擊對方。」