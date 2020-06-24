【中印衝突】中俄印外長會無聯合聲明　印外長籲承認夥伴合法利益

中印邊境局勢緊張之際，中俄印三國外長6月23日舉行了視像會議，但是會晤的氛圍依然緊張，三國也沒有發布聯合聲明。

在這次會議上，印度外長蘇傑生（S Jaishankar）在會議上說，今天的挑戰不僅是概念和規範上的挑戰，而且同樣是行為上的挑戰。世界上的主要大國必須在各方面都成為榜樣。他還說，尊重國際法，承認夥伴的合法利益，支持多邊主義，促進共同利益，是建立持久世界秩序的唯一途徑。

《印度時報》6月24日報道稱，蘇傑生強調「尊重夥伴的合法利益」的重要性，這是在暗指中國針對印度的行動。

報道稱，考慮到這次視像會議是在中印關係空前緊張的背景下進行的，很明顯印度的心思不在其中。會議結束時沒有發表聯合聲明，也沒有發布新聞稿，這是不尋常的。但在這種情況下，印度不願與中國採取任何聯合行動的態度是顯而易見的。

在這次會議上，中國外交部長王毅則說：「中俄印同為堅持戰略自主的全球性大國，我們應把握好三國互為夥伴、互為機遇的總體合作態勢，從助力三國發展振興和維護世界和平發展的共同利益出發，正確對待和妥善處理好雙邊關係中存在的敏感因素，維護好相互關係的大局，為地區和世界的和平與發展作出更大的貢獻。」