【中印衝突】兩國再舉行外交對話　推動邊境局勢降温

中印軍隊6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突後，為了緩和邊境緊張局勢，中印兩國邊防部隊於6月22日在邊境地區舉行了第二次軍長級會談，會談之後，兩國6月24日再次舉行邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）視像會議。

據中國外交部6月24日公布的資料顯示，此次會議由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘史耐恩（Naveen Srivastava）共同主持。兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

會議上，雙方就近期中印邊境形勢坦誠深入交換意見，表示將認真落實兩國外長6月17日通話達成的重要共識，積極配合兩國軍隊落實好6月6日和22日兩輪軍長級會談達成的成果，加強軍事和外交渠道溝通協調，通過雙邊對話磋商和平解決邊境地區有關問題。

雙方一致同意，嚴格遵守兩國領導人重要共識和雙方簽署的一系列協定協議，進一步加強軍事領域信任措施建設，共同維護邊境地區的和平與安寧。

中印6月22日會談期間，再有中印士兵激烈廝打的影片在網絡流傳（點擊圖集瀏覽）

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中國外交部之前在6月17日發表的聲明提到，中國國務委員兼外長王毅表示，印軍跨越實控線（LAC）蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方官兵，進而引發激烈肢體衝突。王毅強調，中方要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。

印度外交部6月17日也發表聲明說，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）用強硬的措辭表達印度政府對6月15日加勒萬河谷暴力衝突的抗議。聲明最後強調，在通話結束時，雙方同意將以負責任的方式處理整個局勢。