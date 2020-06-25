蓬佩奧：多個國家捨棄華為　改用可信任5G供應商

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月24日發表聲明，指各國只允許可信任的供應商參與其5G網絡，因此華為與全球各地電訊商的交易正在煙消雲散。

蓬佩奧以「採用可信任的5G供應商已是大勢所趨」為題，指世界各地的民眾意識到中共監控型國家所構成的危險，所以了捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞等國家都以可信賴的供應商參與當地5G建設。而希臘亦決定由愛立信（ Ericsson）而不是華為建設5G基礎設施。

他指出，世界規模最大的電訊公司 ，包括西班牙電訊（Telefónica）、法國Orange、印度Jio、澳洲Telstra、日本NTT及英國O2等組成「Clean Telcos」（清潔的電訊公司），拒絕使用像華為這樣的中共監控國家的工具展開業務。另外加拿大三大電訊商在輿論和公眾大多反對華為的情況下，決定與愛立信，諾基亞（Nokia）和三星（SAMSUNG）合作。

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