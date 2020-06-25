蓬佩奧：多個國家捨棄華為　改用可信任5G供應商

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月24日發表聲明，指各國只允許可信任的供應商參與其5G網絡，因此華為與全球各地電訊商的交易正在煙消雲散。

蓬佩奧以「採用可信任的5G供應商已是大勢所趨」為題，指世界各地的民眾意識到中共監控型國家所構成的危險，所以了捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞等國家都以可信賴的供應商參與當地5G建設。而希臘亦決定由愛立信（ Ericsson）而不是華為建設5G基礎設施。

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

他指出，世界規模最大的電訊公司 ，包括西班牙電訊（Telefónica）、法國Orange、印度Jio、澳洲Telstra、日本NTT及英國O2等組成「Clean Telcos」（清潔的電訊公司），拒絕使用像華為這樣的中共監控國家的工具展開業務。另外加拿大三大電訊商在輿論和公眾大多反對華為的情況下，決定與愛立信，諾基亞（Nokia）和三星（SAMSUNG）合作。