中國駐印度大使：印度先挑起衝突　超越實際控制線在先

印度外交部新聞發言人什里瓦斯塔瓦（Anurag Shrivastava）6月25日稱，中國違反雙邊協議，在一段山區邊境部署大量軍隊和武器，導致6月月15日爆發衝突。

據《印度時報》6月25日報道，斯里瓦斯塔瓦稱，自5月以來，中國一直沿着實際控制線（LAC）沿線集結大量分遣部隊和武器裝備，中國軍隊的行為完全無視雙方商定的準則，中方應為拉達克（ Ladakh）東部的對峙負責，應為6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生的衝突負責。

斯里瓦斯塔瓦稱，「這不符合我們簽署的多項雙邊協議條款，包括1993年的一項規定雙方將維持有限邊界部署的條約。」

他說，5月初，中方採取行動，阻礙印度軍隊在加勒萬河谷地區「正常、傳統」的巡邏模式，同時尋求在5月中旬改變西部地區其他地區的現狀。

不同於印度外交部的說法，中國駐印度大使孫衛東6月25日接受印度最大通訊社印度報業托拉斯（PTI）專訪時稱，中印加勒萬河谷事件完全由印方挑起。

美國衛星拍攝加勒萬河谷前線軍隊部署 大量中國士兵駐守（點擊大圖瀏覽）

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孫衛東稱，事發地點在中印邊境實際控制線中方一側，印方越線在先。加勒萬河谷位於實控線中方一側，當地管控情況十分清楚，雙方幾十年來基本相安無事。但今年以來，印方在加勒萬河谷抵邊越線開展建設，不斷改變當地實控現狀。5月6日，印邊防部隊趁夜色在加勒萬河谷地區越過實控線進入中國領土，採取暴力手段製造雙方相持，並修建設施企圖長期駐守。

孫衛東表示，印方違反共識導致事態升級，印方挑釁在先。5月初的對峙事件發生後，中方通過軍事和外交渠道向印方提出多次交涉，印方同意並撤出越線人員，拆除越線設施。6月6日雙方舉行軍長級會談，印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方同意在加勒萬河口兩側各自建立觀察哨所。但此後，印方邊防部隊在現地局勢已經趨緩的情況下，反悔雙方軍長級會晤達成的共識，無理要求中方拆除已設觀察哨，並再次越過實控線向中方挑釁，引發此次衝突事件。

他透露，印方暴力攻擊中方人員導致事態擴大，印方打人在先。6月15日晚，印方一線部隊違背雙方軍長級會談達成的共識，再次越過實控線破壞中方在此搭設的帳篷。當中國邊防官兵按處置邊境事件的慣例前出交涉時，印軍突然暴力攻擊中方前往交涉的官兵，導致雙方激烈肢體衝突，造成人員死亡。

最後，孫衛東強調，印方違反兩國達成的一系列協議協定，印方違反協定在先。中印兩國維護邊境地區和平與安寧有章可循。1993年兩國政府《關於在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》第一條、1996年兩國政府《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》第二條，對雙方在實控線附近活動作出了明確規定。印方所作所為與上述協定精神不符。

為了儘快使局勢降温，6月22日至23日，雙方舉行了第二輪軍長級會談，繼續磋商當前事態。6月24日，由兩國外交部主管司長牽頭的中印邊境事務磋商和協調工作機制也舉行了會議。孫衛東認為中印雙方有意願、也有能力妥善管控分歧。目前，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。中方期待印方相向而行，避免採取導致邊境局勢複雜化的舉動，以實際行動維護邊境地區穩定。