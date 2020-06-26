韓戰爆發70周年　文在寅促正式終戰　特朗普出席紀念儀式

6月25日是韓戰爆發70周年。韓國總統文在寅於首爾空軍基地出席紀念活動並發表講話，促請朝鮮正式結束戰爭。美國總統特朗普（Donald Trump）同日前往位於華盛頓的韓國戰爭參戰紀念碑獻花。

文在寅表示，持續三年的韓戰以停火形式結束，未簽署和平條約，朝韓仍然處於戰爭狀態，促請朝鮮共同終結這場世上最悲痛的戰爭。他指，如果要朝韓統一，就必須先有和平。他強調，韓朝體制競爭早已結束，也無意將韓方體制強加給朝方。

文在寅也指出，韓軍將嚴陣以待，堅決捍衛祖國的每一寸領土，不容外人侵佔。他指，韓國渴望和平，但將不惜一切代價地維護國民的生命和安全，首爾擁有全方位的強大國防力量，決不容許任何挑釁，並表示正在移交韓美同盟的戰時作戰指揮權。

特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）前往華盛頓韓戰紀念公園獻花和默哀致敬。特朗普和韓國駐美國大使李秀赫短暫交談，在場的老兵握手致意，並參觀紀念公園。這是特朗普就任總統以來首次參謁韓戰紀念碑。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）重申，美國對韓國的防衛決心堅定不移。他指，美韓同盟將繼續合作，保障朝鮮半島和印度太平洋的和平、穩定和繁榮。