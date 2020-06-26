朝鮮外交部：美敵朝政策有增無減　準備「以核打核」

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朝鮮外交部部裁軍和和平研究所6月25日發表報告，稱2018年朝美「特金會」以來，美國針對朝鮮採取的核威脅以及敵視政策有增無減。平壤稱準備「以核打核」。

報告指出：「為消除來自美國的核威脅，朝鮮民主主義人民共和國會盡其所能，通過對話或訴諸國際法做出一切可能的努力，但一切都以徒勞告終。」文中寫道：「餘下的選項是唯一的選項，那就是以核打核。」

韓聯社引述朝中社6月25日稱研究所在六二五韓國戰爭（朝鮮戰爭）70周年當天發表題為《美國消除敵朝政策是半島和平穩定的先決條件》的報告。

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內文指出，新加坡「特金會」旨在改善朝美關係，構建半島永久和平機制，但美國的核威脅以及敵朝政策卻在會後愈演愈烈，不但沒有就朝方中止核試驗以及洲際彈道導彈試射等措施予以回應，還進行聯合軍演、部署尖端戰略武器、試射各種導彈等軍事威脅。

報告稱照這樣下去，難保不會爆發第二場「六二五戰爭」。為此，朝鮮將繼續壯大力量，在朝鮮選擇的這條路上絕不退縮，以遏制來自美國的核威脅。

研究所說明這份報告的刊發理由，是希望藉此向全世界揭示1950年美國引發朝鮮戰爭的真相，揭露美國對朝政策的侵略和掠奪性，這給朝鮮民族帶來了巨大的痛苦和不幸。

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