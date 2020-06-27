日本防衛大臣河野太郎談朝鮮局勢稱怪異　金正恩健康受關注

日本防衛大臣河野太郎6月25日表示，朝鮮最近動向怪異，東京方面懷疑朝鮮領導人金正恩的健康狀況。政府官員公開質疑別國領導人健康狀況，此舉相當罕見。

過去數月不少媒體對金正恩的健康狀況進行猜測，然而在他「神隱」近3周後於五一勞動節再度現身後，有關議論總算平息下來。自7月7日後，金正恩再沒公開露面，反而其妹金與正被指「發威」，不止就韓國以及其總統文在寅接二連三發言，朝鮮6月16日下午更炸毀位於開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓。然而外界對於她哥哥的關注，沒有隨那些爆炸造成的煙塵消失。

河野太郎當天在日本外國特派員協會的新聞發布會上表示，日本與美國及其他國家正積極就朝鮮近期的敵對行為交換資訊。

河野太郎稱，日本政府相信，朝方敵對行為是可以用以下3點來解釋，包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在朝鮮境內擴散、金正恩身體不好以及其他經濟因素。

他就金正恩一段時間沒公開露面表示，金正恩可能為避免感染新冠肺炎才一段時間不公開露面，不過日方對他的身體狀況有些懷疑。

針對金正恩病危的傳聞，朝鮮前駐英國公使、脫北者兼韓國國會議員太永浩（現改名為太救民）27日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時也曾表示，金正恩缺席錦繡山太陽宮的參拜活動「真的很異常」，他不肯定金正恩是否真的有做手術，但確定金正恩已不能自己站起來和正常走路。