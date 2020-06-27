聯合國車輛男女「車震」影片流出　秘書長感震驚決定調查

社交媒體近日流傳影片，在以色列特拉維夫的大街，一架印有聯合國字眼的車輛內，有一名女子騎跨在後座一名男子進行性行為。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）6月26日表示，車內乘客可能是聯合國停戰監督組織的人員，將針對事件展開調查。

聯合國6月26日公布會調查有關事件（聯合國新聞網站截圖）

從短短18秒的影片可見，一架白色印有聯合國字眼的四輪驅動越野車停泊於海濱的大街。車上有一名司機，前座有一名乘客。而後座的一名身穿紅裙的女子則面向男子跨騎大腿上，緊貼對方身體搖動，男子手扶女子臀部推近自己。司機後來駛走車輛。

據媒體報道，影片是於特拉維夫主要街道哈亞貢街（HaYarkon Street）拍攝。

聯合國秘書長發言人杜加里克表示，對影片看到的內容感到震驚和深深的不安，形容影片所顯示的行為令人憎惡，違背聯合國所代表的一切。他指，內部監督事務廳已經立即採取行動，確認涉事人士身份的工作接近完成。被問到事件是否牽涉性交易，以及性行為是否雙方同意，杜加里克指有關問題將會是調查的一部份。

We are deeply disturbed by content of video apparently involving personnel from #UNTSO. An investigation was swiftly launched & is moving very quickly. Appropriate action will be taken. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) June 26, 2020

聯合國對不當性行為有嚴格的政策，違反規定的人員將被處分，或遭遣返或禁止參與維和行動。不過將交由所屬國家採取進一步懲處或法律行動。秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾承諾對不當性行為採取零容忍政策。

聯合國維和部隊不時傳出性醜聞。聯合國曾承認，2004年至2007年間，派駐海地的100多名斯里蘭卡維和部隊士兵剝削賣淫集團的九名孩童。士兵被送回國，但未受到懲處。2019年公布的報告指，受訪者中有265人稱懷了維和部隊士兵的小孩，士兵至少來自13個國家，但主要來自烏拉圭和巴西。