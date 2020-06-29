【新冠肺炎・疫情】全球死亡人數突破50萬　美國佔當中四分一

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,010萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少50萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月29日上午7時33分，全球確診個案新增102,518個，累計增至10,104,045個。死亡個案新增1,758個，累計增至500,882個。

據路透社6月28日的統計數字顯示，全球確診個案同日超過1,000萬宗，疫情在7個月內已造成接近50萬人病逝。

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美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月29日上午7時33分，美國確診個案新增34,095個，累計增至2,544,418個。死亡個案新增229個，累計有125,768個。全國目前已有逾68萬人康復、逾3,098萬人接受病毒檢測。

美國有線新聞網絡（CNN）6月28日報道，除了康涅狄格州和羅德島州，全國其他州份的確診個案均較前一周錄得上升趨勢，迄今至少有12個州份已擱置重啟經濟計劃。當中佛羅里達州疫情尤為嚴峻，單是27日的新增個案便錄得9,585宗，破單日紀錄，28日的相關數字稍為回落，但仍新增8,530宗。

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俄羅斯：該國6月28日公布，確診個案新增6,791宗，累計增至634,437宗。死亡個案新增104宗，累計增至9,073宗。俄羅斯單日新增確診個案，連續3天單日確診人數低於7000人，這是4月下旬以來首次。

印尼：衞生部6月27日公布，該國確診個案新增1,385宗，創單日新高，累計增至52,812宗。死亡個案新增37宗，累計增至2,720宗。

英國：首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的新型冠狀病毒（COVID-19）抗疫措施，從7月4日起，酒吧、餐廳、酒店、戲院、博物館及主題公園等設施會重開。夜店、美容院、泳池等室內場所則繼續關閉。當局警告疫情仍會持續一段長時間。

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日本：共同社報道，日本6月26日新增105宗確診個案，是自5月9日以來首次超過100宗，連同「鑽石公主號」郵輪的個案在內，確診個案累計增至18,974宗。死亡個案未有增加，累計維持984宗。

東京都政府6月27日公布，新增57宗確診個案，是自5月25日解除緊急事態宣言後，確診人數最多的一天。

韓國：中央防疫對策本部6月28日公布，截至當天零時，韓國新增62宗確診病例，當中有40宗屬社區感染，過半數來自首都圈地區，確診病例累計增至12,715宗。死亡病例沒有增加，累計維持282宗。康復並解除隔離人數累計11,364人。

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澳洲：該國6月26日新增37宗確診病例，累計7,595宗。死亡案例沒有增加，維持在104宗。其中維多利亞省新增30宗確診案例，這是當地的單日新增病例數連續第10天維持在2位數。

巴西：衞生部6月28日公布，該國確診個案新增30,476宗，累計增至1,344,143宗。死亡個案新增552宗，累計增至57,622宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部6月27日公布，該國確診個案新增18,552宗，再創單日新高，累計突破50萬宗，增至508, 953宗。死亡個案新增384宗，累計增至15,685宗。全國目前已有295,879人康復。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月28日公布數據顯示，德國確診病例新增256個，累計增至193,499個；死亡病例新增3個，累計8,957個。

新西蘭：衞生部6月22日公布，該國新增2宗確診個案，國內活躍個案累計增至9宗。所有個案均由海入輸入。新西蘭6月8日曾宣布國內已無活躍個案。