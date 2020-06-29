波音737 Max最快6月29日試飛　重點測試預防失速系統MCAS

美國聯邦航空管理局（FAA）批准波音737 Max客機恢復試飛，測試最快可在6月29日開始。波音737 Max系列是波音公司最新款的客機，但自2018年接連出現致命空難後全面停飛至今。

圖為4月20日，美國位於華盛頓的波音工廠，多架波音737 Max飛機正等候保養維修。（Getty）

FAA在28日致信國會，指可以為波音737 Max客機進行試飛測試。波音公司表示期望可在2020年內讓飛機恢復載客營運，但FAA在信件中未有說明復飛的具體時間表。

試飛最快可在6月29日開始，據路透社報道，一連3天的測試的其中一個重點，是被指墜機元兇的預防失速系統（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）系統，試飛員將故意誘發有關系統並觀察飛機反應。

有關試飛結束後，相信當局會需要數星期時間分析試飛結果。而即使未有發現新問題，波音仍需要時間訓練機師，及為已長時間停飛的客機進行系統升級、檢查和維修，因此相信距離客機正式復飛仍有一段時間。

印尼獅子航空及埃塞俄比亞航空分別在2018年10月及2019年3月發生致命意外，兩架737 Max空難共奪去了近350人的性命。意外調查指是客機的預防失速系統（MCAS）出現問題，導致飛機不受控制。