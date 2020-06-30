【港版國安法】文章遭微信撤下　英駐華使館發聲明回應事件

中國全國人大5月底通過「港版國安法」，美國、英國等西方國家反對，中方則反指外國無權干預。英國駐華使館6月19日曾在微信公眾號發布《關於香港問題的更正說明》一文，羅列中方圍繞香港議題的近期言論，逐個陳述英國立場，但有關文章其後遭微信撤下。 英國駐華使館6月29日再於微信公眾號發文回應事件，表示希望今後能與中國網民分享英方對中國政府持有不同意見的話題的內容而不會被刪除，強調即使英中雙方有分歧，也可以在微信上進行建設性的討論，又指希望這篇聲明不會被刪除。

英國駐華使館在聲明中表示，他們之所以發布《關於香港問題的更正說明》一文，是因為他們希望中國網民能夠就香港問題進行各方討論，並引述《環球時報》總編胡錫進於2016年曾在微博上的發言，指他呼籲擴大公眾討論空間，「中國應該開放更多批評和建議的渠道，鼓勵建設性的批評。」

英國駐華使館6月19日曾在微信公眾號發布《關於香港問題的更正說明》一文，但有關文章其後遭微信撤下，出現「此內容因違規無法查看」等字句。（網站截圖）

聲明強調，媒體可以自由採訪任何他們想採訪的人，因為這能更好地獲取廣泛的視角和信息，這些信息在處理棘手問題上都很重要，無論是有關香港問題還是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情問題，而這也意味着每個人都能說出自己的想法，而不是只能夠聽到的最有權勢的聲音。

聲明最後指，無論是貿易還是氣候變化，英國都在諸多領域與中國有合作關係，雙方引領世界應對全球暖化，且繼續共同創造財富和就業。然而，英方希望今後能夠與中國網民分享他們對中國政府持有不同意見的話題的內容而不會被刪除；而更重要的是，中國網民能夠藉此機會了解英方的觀點，並總結出自己的看法。

（綜合報道）